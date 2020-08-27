Оновлена школа-гімназія в Іллінцях – одна з найкращих на Вінниччині, - голова ОДА

Оновлена школа-гімназія в Іллінецькій ОТГ, ремонт якої цьогоріч завершили в рамках програми «Велике будівництво», - стала однією з найкращих на Вінниччині, - заявив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає Укрінформ.

«Сьогодні Іллінці мають сучасний заклад освіти, який враховує потреби маломобільних верств населення, новий стадіон та гарну територію. Ще важливо – тут гарний педагогічний колектив. До речі, цікаво було дізнатись, що чверть вчителів – випускники цієї ж школи. Саме цю школу закінчив і Олександр Багнюк, який з перших днів війни на Сході боронив суверенітет нашої держави. Ціною власного життя», - сказав під час візиту у громаду Сергій Борзов.

За його словами, учні та вчителі Іллінецької школи-гімназії № 2 розпочнуть новий 2020-2021 навчальний рік в оновленій будівлі, ремонт якої цьогоріч завершили в рамках програми «Велике будівництво». Майже 90% ремонтних робіт профінансувала держава, ще 12% – місцевий бюджет. Навчальний заклад є опорною школою, який розрахований на 860 учнів і цьогоріч прийме до своїх стін 74 першокласники.

Роботи були розпочаті в 2019 році. За два роки утеплили фасад будівлі, замінили дах, облаштували водовідведення, відремонтували внутрішні вбиральні із забезпеченням умов інклюзивності, провели благоустрій території. Загальна кошторисна кошторисна вартість капітального ремонту склала 5,2 млн гривень. З Державного фонду регіонального розвитку України було виділено 4,6 млн гривень, з місцевого бюджету – 0,6 млн гривень.

Голова облдержадміністрації поспілкувався з директором та педагогічним колективом закладу, оглянув приміщення початкової школи, спортивну залу і зону відпочинку, яку діти оформили власноручно на уроках праці.

Голова обласної державної адміністрації підкреслив, що оновлена школа – яскравий приклад діяльності доброго господарника, який працює на своєму місці. Він подякував голові Іллінецької міської ОТГ Володимиру Ящуку за активну позицію, за вміння розвивати територію та працювати на благо людей.

«Ви дуже відповідально підійшли до ремонтних робіту навчальному закладі. В результаті – Іллінецька громада має одну з найкращих шкіл на Вінниччині», - каже Сергій Борзов.

«Школа перевершила всі наші сподівання. Ми б не зробили цього без підтримки керівника області, Мінрегіону та ДФРР. Дякую всім – будівельникам, педагогам, керівництву міста, району і області. Сьогодніця школа – справжня окраса нашого району, рідної Вінниччини та нашої держави», – зазначив голова Іллінецької міської ОТГ ВолодимирЯщук.

До Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади належить 9 громад, до яких входить 21 населений пункт. Кількість жителів громади складає близько 20 тис. осіб. Чисельність населення міста Іллінці складає близько 13 тис. чоловік, окрім того, 5200 жителів освітнього округу.