«U-LEAD з Європою» допоможе 150 ЦНАПам дотримуватися правил безпеки під час карантину

Програма «U-LEAD з Європою», що співфінансується ЄС та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією, передасть для 150 Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) у громадах набори для організації безпечного приміщення ЦНАП, які допоможуть дотримуватися карантинних обмежень під час пандемії COVID-19.

До набору входять індивідуальні захисні екрани для працівників та великий захисний екран для ЦНАП, у яких є рецепція, а також стікери з рекомендацією тримати безпечну дистанцію для зон очікування, прийому відвідувачів, стікери-нагадування вдягти маску при вході до приміщення та ретельно мити руки у вбиральні. Набір було розроблено на основі міжнародного досвіду, рекомендацій Уряду та експертів щодо виходу з карантину для сервісних установ: https://tsnap.ulead.org.ua/exit.

«Наша програма наполегливо працює, створюючи належні ЦНАП по всій Україні. До початку пандемії ми встигли підтримати створення 144 належних центрів, від будівництва ЦНАП «з нуля» в громаді до реорганізації системи надання послуг на рівні району чи області. Загалом, ми допоможемо відкрити майже 500 центрів, а поки що, сподіваємося, набори для маркування вже працюючих ЦНАП допоможуть громадам безпечніше надавати послуги під час пандемії», зазначила Сусанна Делланс, директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida (Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку).

144 ЦНАПи, відкриті за підтримки Програми у 2017-2019 роках, зможуть організувати безпечний простір для працівників та відвідувачів під час карантинних обмежень. Ще 6 наборів будуть розіграні на фейсбук-сторінці.

Відео про те, як користуватися набором для маркування:

«U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. «U-LEAD з Європою» робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Сайт напряму з покращення якості надання адмінпослуг населення Програми «U-LEAD з Європою»: https://tsnap.ulead.org.ua/

Додаткова інформація: Олена Молодцова, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua, Вікторія Залозна, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua