Південь без міфів: історія Маріуполя

Український інститут національної пам’яті презентує третій ролик в рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Південь без міфів»

Він розповідає ранню історію Маріуполя. Про це йдеться на сайті УІНП.

Кампанія «Південь без міфів» покликана поширювати історичні знання про минуле степової України та деконструювати російські імперські міфи про історію Північного Причорномор'я. Створення циклу анімаційних відео – перший етап проєкту. Відкрив цикл ролик про Одесу.

Другий ролик присвячений ранній історії міста Дніпро.

На початку XVII ст. запорозькі козаки при гирлі річки Кальміус, на місці венеціансько-генуезького поселення Адомахи, звели укріплений форпост Домаха, а вздовж шляху на Дон розташувалась розгалужена мережа хуторів-зимівників.

На місці форпосту Домаха постала Кальміуська слобода, що перетворилася на економічний і адміністративний центр усіх запорозьких поселень Приазовського регіону, утворивши Кальміуську паланку. Тут активно розвивалась торгівля, рибальство та видобуток морської солі. Запорозькі рибалки для захисту своїх риболовних станів збиралися в організовані й добре озброєні ватаги на випадок нападу з боку донців чи татар.

Кальміуська слобода або Кальміус стала плацдармом для виникнення пізніше на її місці сучасного Маріуполя. Після вивчення мап Маріуполя кінця XVIII – початку ХІХ ст. можна побачити, що креслярі при проєктуванні керувалися розташуванням старих поселень. Будинки козаків диктували розвиток міської забудови. Це доводить не лише сам факт виникнення Маріуполя на місці паланкового центру Кальміуської паланки, а й підкреслює планування міста за усталеним архітектурним зразком Кальміуської слободи.

Відео розробила студія Young & Hungry production. Над роликом працювали Іван Кипібіда, гурт "Курбаси" (Наталя Рибка-Пархоменко, Марія Онещак, Мирослава Рачинська), Тарас Грабовський, Омелян Ощудляк, Юрій Данкевич. Авторів ролика консультували дніпровські історики Олег Репан та Іван Синяк.