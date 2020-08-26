Оратівська школа готова до нового навчального року - голова Вінницької ОДА

Школа у селищі Оратів, що на Вінниччині, яка є одним з об'єктів Національної програми "Велике будівництво", повністю готова до нового навчального року. Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

"Ремонт школи є прикладом ефективного використання громадою державних коштів для забезпечення комфортного освітнього простору та піклування про дітей. При проведенні ремонтних робіт враховані потреби дітей з інвалідністю, що важливо для розвитку доступного освітнього середовища. В цьому році для навчального закладу також запланована закупівля нового шкільного автобуса та обладнання для харчоблока шкільної їдальні. Державні кошти на це виділено», - цитує відомство голову Вінницької ОА Сергія Борзова.

Згідно з повідомленням, початкова школа розміщена в будівлі, яка зведена ще 1892 року як будинок поміщика Михайла Вороновича і є пам’яткою архітектури. Зараз це сучасний заклад освіти, в якому навчається 226 дітей з Оратова та навколишніх сіл.

Проєкт капітального ремонту будівлі початкової школи І-ІІІ ступенів в селищі Оратів із впровадженням енергозберігаючих технологій увійшов до переліку 15 об’єктів Державної програми «Велике будівництво», які реалізовуються на Вінниччині.

Оглянувши навчальний заклад, очільник області підсумував: "Можу з впевненістю сказати, що на сьогодні приміщення повністю готове до початку нового навчального року!"

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту будівництва склала 4,804 млн гривень.Так, з Державного фонду регіонального розвитку України було виділено 3,5 млн грн, а Оратівська селищна рада надала 1,3 млн грн для цього об’єкта.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: vin.gov.ua