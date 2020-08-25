Як карантинні правила допоможуть заощадити батьківський бюджет: поради експертів IpopoKiDS

До початку навчального року залишилися лічені дні. Деякі батьки вже щосили штурмують магазини, а деякі ще навіть не складали списків покупок.

Поспішаємо вас запевнити, новий навчальний рік 2020 почнеться вчасно, а значить підготовку до школи варто почати вже зараз.

Що зміниться у списку покупок до школи?

Напевно ви вже знаєте, що у зв'язку з кількістю захворілих, регіони України будуть ділитися на кольори. Дистанційно навчатимуться діти тільки в "червоній зоні". У решті регіонів для контролю за поширенням вірусу буде вжито додаткових заходів безпеки в школах.

Навіть якщо ваш регіон опинився в «червоній зоні» і дитина перейде на дистанційне навчання, список покупок до школи істотно не зміниться. Одяг та взуття по сезону в будь-якому випадку будуть потрібні. Та й без канцтоварів не обійтися навіть на домашньому навчанні.

Якщо ж ваша дитина буде вчитися в класі, додайте до свого списку шкільних покупок ці пункти:

1. Багаторазові маски. Купіть або зшийте самі 6 яскравих масок - по одній на кожен навчальний день і одна запасна.

2. Придбайте якісний антисептик, який кріпиться до ручки рюкзака. Він не загубиться в портфелі і завжди буде під рукою.

3. Ланчбокс і пляшка для води. Відкрита булка в брудній руці, пиття з умовно чистої склянки - це зовсім не те, що потрібно вашій дитині, тим більше в період епідемії. Краще дати перекус з собою.

Не турбуйтеся, що список ваших витрат зросте. Ми знайшли пункти, на яких ви зможете зберегти сімейний бюджет.

На чому можна заощадити?

1. Святковий одяг і взуття

Не секрет, що МОН не рекомендує проводити урочисті заходи навіть на вулиці. Практично скрізь шкільну лінійку в класичному її вигляді проводити не будуть. Якщо ваша дитина не йде в 1 або в 11 клас цього року, купувати ошатні туфлі, блузки, костюми, бантики і витрачатися на зачіски вам не доведеться. Цілком достатньо обійтися повсякденним набором одягу.

2. Перекуси

Найбільше в школі діти люблять буфет. Піци, бутерброди, булочки лежать на вітрині і ваблять. Як встояти? У різних сім'ях на це йде від 10 до 50 гривень в день. У зв'язку з коронавірусом безпечніше буде не купувати їжу без упаковки, а брати з дому перекус у вигляді тих самих сендвічів, круасанів і вафель. Не забудьте скласти все в крутий ланчбокс. Корисно, смачно і економно.

3. Поїздки та екскурсії

За санітарними нормами на вуличному заході потрібно дотримуватися правила: 1 людина на кожні 5 метрів площі. Це взагалі можливо? А багатолюдні збори у приміщеннях і зовсім заборонені. З одного боку, це трохи сумно, а з іншого - у нас завжди залишаються безкоштовні прогулянки в парках, пікніки і квести на вулиці, які так легко організувати своїми силами.

Як то кажуть, в будь-якій ситуації головне - знайти позитивну сторону.

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