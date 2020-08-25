Велике будівництво: у Вінниці 1 вересня відкриють нову школу на 1300 учнів

У Вінниці 1 вересня відкриють нову школу на 1300 учнів у межах Національної прграми "Велике будівництво".

Про це на своїй стоірнці у "Фейсбук" овідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає кореспондент Укрінформу.

"Нова школа на Поділлі - приклад державної підтримки Вінниці у створенні якісного освітнього простору. 1 вересня в нову школу підуть 1300 вінничан. Тут буде найбільше перших класів – дев’ять – 311 першачків. Це третя школа, яка збудована у місті Вінниці за часи Незалежності України. Чекали з 2012 року", - написав Борзов.

За його словами, будівництво школи коштувало 138,294 млн гривень. За останні три роки держава виділила на будівництво навчального закладу 76,108 млн гривень. Найбільша сума фінансування з державного бюджету була виділена 2020 року – 44,62 млн гривень, коли проєкт включили в програму "Великого будівництва".

Нова школа спроєктована з урахуванням вимог доступності. Зокрема, тут є ліфт для маломобільних груп.

На території закладу є спортивний майданчик зі штучним покриттям та ігровий майданчик. У будівлі – два спортзали з душовими кімнатами і гімнастична зала з тренажерами. Також у навчальному закладі є актовий зал на 356 місць, їдальня та харчоблок.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Наразі на Вінниччині в активній фазі будівництва в межах програми перебувають вісім об’єктів, по чотирьох об’єктах проводяться тендерні процедури.