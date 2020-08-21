Схема перекриття руху в Києві до Дня незалежності

З 08:00 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів.

• вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);

• Михайлівська площа;

• вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);

• вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);

• вулиця А. Тарасової;

• вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);

• вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);

• Софійська площа;

• Рильський провулок;

• вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);

• вулиця Десятинна;

• частину вул. Володимирської (біля парку ім. Т. Г. Шевченка);

• бульвар ім. Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі);

• вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі);

• пров. Володимирський;

• вул. Костьольна;

• вул. Прорізна;

• вул. Б. Хмельницького (на відрізку від вул. Володимирської до вул. Хрещатик);

• площа Бессарабська;

• площа Європейська;

• Володимирський узвіз (на відрізку від площі Поштової до Європейської площі);

• вул. Городецького (на відрізку від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької).

Перекриття триватимуть до завершення заходів.