Схема перекриття руху в Києві до Дня незалежності
З 08:00 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів.
• вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);
• Михайлівська площа;
• вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);
• вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);
• вулиця А. Тарасової;
• вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);
• вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);
• Софійська площа;
• Рильський провулок;
• вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);
• вулиця Десятинна;
• частину вул. Володимирської (біля парку ім. Т. Г. Шевченка);
• бульвар ім. Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі);
• вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі);
• пров. Володимирський;
• вул. Костьольна;
• вул. Прорізна;
• вул. Б. Хмельницького (на відрізку від вул. Володимирської до вул. Хрещатик);
• площа Бессарабська;
• площа Європейська;
• Володимирський узвіз (на відрізку від площі Поштової до Європейської площі);
• вул. Городецького (на відрізку від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької).
Перекриття триватимуть до завершення заходів.