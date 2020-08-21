Схема перекриття руху в Києві до Дня незалежності
Укрінформ
З 16:00 23 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів.
• вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);
• Михайлівська площа;
• вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);
• вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);
• вулиця А. Тарасової;
• вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);
• вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);
• Софійська площа;
• Рильський провулок;
• вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);
• вулиця Десятинна.
Перекриття триватимуть до завершення заходів.