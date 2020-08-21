Схема перекриття руху в Києві до Дня незалежності

Схема перекриття руху в Києві до Дня незалежності

Укрінформ
 З 16:00 23 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів.

• вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);

• Михайлівська площа;

• вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);

• вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);

• вулиця А. Тарасової;

• вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);

• вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);

• Софійська площа;

• Рильський провулок;

• вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);

• вулиця Десятинна.

Перекриття триватимуть до завершення заходів.
більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-