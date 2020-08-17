Активісти/тки моніторять анти-COVID заходи в 24 областях

Благодійна організація “Благодійний фонд “Стабілізейшен Суппорт Сервісез” розпочала новий загальнонаціональний проєкт “Моніторинг політик кризового реагування на COVID-19 на регіональному і національному рівні силами громадянського суспільства.”

Мета проєкту — мобілізувати громадських активістів і активісток та провести разом з ними моніторинг регіональних антикоронавірусних програм, а також розробити і представити урядовцям рекомендації на майбутнє: і для виходу з карантину, і на випадок нових хвиль вірусу.

Протягом наступних трьох місяців ми виявлятимемо найкращі регіональні практики реагування на пандемію COVID-19, а також запропонуємо шляхи покращення наявних місцевих політик у соціально-економічнійсфері.

“Від початку карантину в Україні було чимало рішень на місцевому та національному рівні, які мали би допомогти боротися з коронавірусом та його наслідками. Зараз, за півроку від початку пандемії, саме час проаналізувати що вдалося, що спрацювало, а що варто було би зробити по-іншому. Закликаємо громадських активістів долучатися до нашої роботи, адже це шанс навчитися моніторити місцеві політики та зробити корисну справу для своєї громади”, — Ольга Іванова, менеджерка проєкту, виконавча директорка БО БФ “Стабілізейшен Суппорт Сервісез”

Робота відбувається онлайн в форматі вебінарів та менторської підтримки в 24 областях України через мережу регіональних координаторів/ок. В кожній області вони працюватимуть із представниками щонайменше 3-ох міст та 4-ох об’єднаних територіальних громад.

Якщо ви — представник/ця неурядової організації чи активіст/ка з ОТГ чи міста і вам цікаво долучитися до нашої діяльності, пишіть на адресу info@radnyk.org

Проєкт “Моніторинг політик кризового реагування на COVID-19 на регіональному і національному рівні силами громадянського суспільства” реалізується БО БФ “Стабілізейшен Суппорт Сервісез” за підтримки Чорноморського Трастового Фонду (BlackSeaTrustforRegionalCooperation), який є проєктом Німецького фонду Маршалла США (GermanMarshallFundoftheUnitedStates).