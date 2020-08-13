Неперевершений фасад з мінімальними витратами

Будівельний сезон у самому розпалі. Часу залишилося небагато, а отже, пора задуматися про оформлення фасаду! Надайте своєму помешканню ексклюзивного дизайну та презентабельного вигляду, щоб ви могли впізнати його з 1000!

Не знаєте, з чого зробити стильний фасад приватного будинку? Менеджери компанії Grafio Decor із задоволенням підкажуть. У нашому асортименті представлені екологічно чисті, довговічні, практичні матеріали та комплектуючі для обробки фасадів, вартість яких повністю виправдається в ході експлуатації.

Який стиль фасаду вибрати?

У котеджному будівництві останнім часом особливою популярністю користується класичний стиль. Класичні фасади приваблюють чіткими, пропорційними формами та симетричною геометрією всіх елементів. Вони виглядають дорого, вражають елегантністю та закохують у себе з першого погляду.

Серед інших стилів класика відрізняється лаконічністю та логічністю. Складові класичного фасаду (молдинги, карнизи, русти, підвіконня, пілястри, колони) гармонійно перегукуються між собою та створюють єдину цікаву картинку. Саме тому класичний фасад вважається показником витонченого смаку власника будинку!

З чого зробити облицювання зовнішніх стін?

Існує безліч матеріалів для обробки фасадів. Вибираючи, потрібно вирішити:

Які матеріали вам подобаються. Зовнішній вигляд не менш важливий, ніж все інше. Фасад – це перше, що впадає в очі. В ході продажу будинку фасад може значно підвищити його вартість.

Яке обслуговування фасаду вас влаштує. Будь-який матеріал вимагає певного догляду. Одні види оздоблень потребують більш трудомісткого догляду, інші – обходяться мінімальним миттям. Краще вибирати другий варіант, якщо немає бажання регулярно обслуговувати зовнішню частину будинку.

В якому середовищі буде використовуватися фасад. Деякі види оздоблень не терплять впливу прямих сонячних променів, вологи, вітру. Наприклад, пластик боїться різких перепадів температури, а дерево – уражується шкідниками та пліснявіє при підвищеній вологості. Вибирайте облицювання, яке підходить для вашого клімату.

Відмінний варіант за всіма перерахованими критеріями – декоративне оздоблення фасаду зі спіненого пінополістиролу. Такі архітектурні елементи виробляються з особливого захисного акрилового матеріалу, який має підвищену твердість та одночасно – високу пластичність. Завдяки цьому фасади з пінопласту довгий час зберігають свій прекрасний вигляд, не вимагаючи особливого догляду.

Переваги фасадного декору з пінополістиролу

Фасади з пінопласту – порівняно новий метод обробки фасаду котеджів та приватних будинків. Цей матеріал простий в обробці, невибагливий до умов використання та має мінімальну собівартість. Облицювання з пінополістиролу обійдеться дешевше, ніж будь-яке інше, при цьому прослужить не менше, ніж сайдинг або декоративна штукатурка.

У порівнянні з іншими видами зовнішньої обробки будівель, фасади з пінопласту відрізняються:

вологонепроникністю та антикорозійними властивостями;

простотою монтажу;

високими показниками тепло- та шумоізоляції;

мінімальною вагою;

стійкістю до різких перепадів температур;

великої колірною гамою та різноманітністю форм;

доступною ціною.

Компанія Grafio Decor пропонує фасадний декор з пінополістиролу на будь-який смак. Вибирайте з готових рішень або замовляйте обробку за індивідуальним проєктом. Гарантуємо, якість нашої продукції викличе тільки позитивні емоції!