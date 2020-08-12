На Вінниччині ремонтують дорогу місцевого значення за 79 млн грн

На Вінниччині в межах Національної програми «Велике будівництво» за 79 млн грн ремонтують дорогу місцевого значення Шпиків-Тульчин. Голова ОДА Сергій Борзов оглянув, як виконуються роботи.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

«На Вінниччині триває реалізація Національного проєкту «Велике будівництво»,- проходить капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-12 Шпиків-Тульчин, протяжністю 7,953 км, дорога Р-36 – поблизу с. Торків, Тульчинського району. Вартість договірної ціни в результаті проведення державної закупівлі склала 79 млн грн, кошти у повному обсязі освоєні в поточному році. Фінансування здійснюється за кошти Державного дорожнього фонду», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, автомобільна дорога Шпиків-Тульчин входить до переліку перехідних об’єктів з поточного середнього ремонту 2019-2020 років. Загальна протяжність автомобільної дороги - 24,38 км, протяжність ремонтної ділянки – 7,953 км. Ця частина дороги проходить через населений пункт Торків Тульчинського району та забезпечує доступність населення до соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг.

У ході ремонту з торік було відремонтовано ділянку завдовжки 4,07 км. Зокрема, відновлено дорожній одяг автомобільної дороги, розширено проїжджу частину та збільшено ширину узбіч. Також облаштовано тротуари, нові посадкові майданчики і тротуари для підходів до них з бортовим каменем та бордюром. Дорога має дві смуги руху, ширина кожної – 3 м.

У 2020 році роботи з поточного середнього ремонту продовжено на ділянці протяжністю 3,9 км. Наразі завершено планування та ремонтне профілювання узбіч, видалено придорожні насадження у смузі відведення автомобільної дороги, влаштовано шари дорожнього одягу та з’їзди.

Як повідомлялось, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Наразі на Вінниччині в активній фазі будівництва в межах програми перебувають вісім об’єктів, а по чотирьох об’єктах проводяться тендерні процедури.