Для туристичної привабливості Вінниччини слід розвивати культурно-мистецькі об’єкти - голова ОДА

У рамках робочої поїздки до Тульчинського району голова обласної державної адміністрації Сергій Борзов ознайомився із ходом реконструкції елементів благоустрою частини території Палацу Потоцьких, що в м.Тульчин.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

«Коментуючи побачене Сергій Борзов наголосив, що саме цей палацовий комплекс має суттєвий туристичний потенціал, який варто розвивати. До того ж, якщо в наступному році до переліку об’єктів «Великого будівництва» вноситимуть пам’ятки архітектури, то «Палац» має всі шанси на реконструкцію в рамках зазначеного проєкту. Крім того, за переконанням очільника регіону, необхідно залучити інвестора для реставрації частини палацу і створити там готельно-ресторанний комплекс, який стане невід’ємною частиною палацового комплексу, як туристично-привабливої локації», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, у 2020 році для виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції Палацу Потоцьких передбачено 12,7 млн грн, в тому числі, за рахунок коштів ДФРР 6,7 млн грн і обласного бюджету, - 6 слн грн. Вже профінансовано у поточному році 5 м млн грн.

Загалом роботи по об’єкту включають реконструкцію елементів благоустрою частини території пам’ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац». Кошторисна вартість робіт становить 39, 78 млн грн. Наразі виконано будівельних робіт на суму 10, 16 млн грн. Термін реалізації проекту – 2019-2021 рр.

Наразі на території палацу облаштовують доріжки з тротуарної плитки. Також завершено зовнішні мережі електропостачання й встановлено вуличні ліхтарі

Нагадаємо, що у 2017 році було започатковано Міжнародний фестиваль «OPERAFEST TULCHYN». Його головною місією стало привернення уваги до Палацу Потоцьких та повернення Тульчину слави малої оперної столиці України. На сьогодні «OPERAFEST TULCHYN» – найбільша класична мистецька подія України, що відбувається просто неба. У 2019 році фестиваль відвідали понад 68 тисяч осіб. До 2021 року планується відкриття постійних експозиційних залів в центральному корпусі Палацового ансамблю.

Варто зазначити, що у Тульчинській ОТГ функціонує ще 6 музеїв, які також сприяють розвитку туристичної галузі громади.