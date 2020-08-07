Як правильно розрахувати потужність твердопаливного котла

Перехід на тверде паливо в умовах сьогодення — найрозумніший вчинок дбайливих господарів. Але як саме вибрати модель? Занадто потужний ТП котел призведе до непродуктивної перевитрати палива і до зайвих фінансових витрат. Устаткування з низькою продуктивністю просто не обігріє все приміщення.

Так якою має бути оптимальна потужність?

Що впливає на розрахунок потужності твердопаливного котла

Які фактори впливають на величину потужності? Це:

1) кліматичні особливості регіону;

2) площа приміщення, що опалюється;

3) тепловтрати, які залежать від старості будинку;

4) ступінь утеплення будівлі;

5) кількість теплоенергії, необхідної для підігріву води.

Тобто, при інших рівних умовах досить різниці одного з показників, і шукане число буде різним.

Розрахунок агрегату належить визначити за формулою

P = k * S / 10,

де

Р — потужність котла,

S — площа опалювального приміщення,

k — коефіцієнт тепловтрат.

Як визначити коефіцієнт тепловтрат і від чого він залежить? Це змінна величина, що коливається в залежності від типу конкретного будинку. Фахівці розрізняють три показника:

для конструкцій з низьким рівнем теплоізоляції або взагалі неутеплених коефіцієнт буде максимальним: k = 1,2-1,5;

для будівель із середнім рівнем теплоізоляції (наприклад, будинок з невеликою кількістю дрібних вікон, стандартним дахом і подвійною кладкою) застосовується k = 1;

для будинків з підвищеною теплоізоляцією (з максимально утепленими стінами, дахом і підлогою, подвійними склопакетами) беруть k = 0,8.

При виборі моделі котла строго орієнтуйтеся на отримані показники потужності. Якщо в планах використання двоконтурної системи для підігріву води, розрахункова потужність повинна бути збільшена на 25%. Вибирати модель з великим показником потужності не рекомендується, оскільки це спричинить зниження ККД.

Купувати котел «із запасом» недоцільно з кількох причин:

1) знижується ефективність роботи обладнання;

2) підвищуються витрати на придбання необхідних елементів;

3) комплектуючі швидко зношуються;

4) в димоході виникає конденсат.

Це найочевидніші речі, з якими ви зіткнетеся при покупці котла із зайвою потужністю. Проблеми з недостатньо потужним обладнанням очевидні: приміщення не буде прогріватися належною мірою.

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