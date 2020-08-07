Як правильно розрахувати потужність твердопаливного котла
Перехід на тверде паливо в умовах сьогодення — найрозумніший вчинок дбайливих господарів. Але як саме вибрати модель? Занадто потужний ТП котел призведе до непродуктивної перевитрати палива і до зайвих фінансових витрат. Устаткування з низькою продуктивністю просто не обігріє все приміщення.
Так якою має бути оптимальна потужність?
Що впливає на розрахунок потужності твердопаливного котла
Які фактори впливають на величину потужності? Це:
1) кліматичні особливості регіону;
2) площа приміщення, що опалюється;
3) тепловтрати, які залежать від старості будинку;
4) ступінь утеплення будівлі;
5) кількість теплоенергії, необхідної для підігріву води.
Тобто, при інших рівних умовах досить різниці одного з показників, і шукане число буде різним.
Розрахунок агрегату належить визначити за формулою
P = k * S / 10,
де
Р — потужність котла,
S — площа опалювального приміщення,
k — коефіцієнт тепловтрат.
Як визначити коефіцієнт тепловтрат і від чого він залежить? Це змінна величина, що коливається в залежності від типу конкретного будинку. Фахівці розрізняють три показника:
-
для конструкцій з низьким рівнем теплоізоляції або взагалі неутеплених коефіцієнт буде максимальним: k = 1,2-1,5;
-
для будівель із середнім рівнем теплоізоляції (наприклад, будинок з невеликою кількістю дрібних вікон, стандартним дахом і подвійною кладкою) застосовується k = 1;
-
для будинків з підвищеною теплоізоляцією (з максимально утепленими стінами, дахом і підлогою, подвійними склопакетами) беруть k = 0,8.
При виборі моделі котла строго орієнтуйтеся на отримані показники потужності. Якщо в планах використання двоконтурної системи для підігріву води, розрахункова потужність повинна бути збільшена на 25%. Вибирати модель з великим показником потужності не рекомендується, оскільки це спричинить зниження ККД.
Купувати котел «із запасом» недоцільно з кількох причин:
1) знижується ефективність роботи обладнання;
2) підвищуються витрати на придбання необхідних елементів;
3) комплектуючі швидко зношуються;
4) в димоході виникає конденсат.
Це найочевидніші речі, з якими ви зіткнетеся при покупці котла із зайвою потужністю. Проблеми з недостатньо потужним обладнанням очевидні: приміщення не буде прогріватися належною мірою.
Якщо ви не впевнені у розрахунках, зателефонуйте в компанію «Altep-Центр» — виробник опалювального обладнання. Вам завжди нададуть професійну консультацію і допоможуть з вибором моделі твердопаливного котла.