Швидкісний Інтернет по акції від провайдера Мережа Ланет в Івано-Франківській області

Чи існує в сучасному світі людина, яка не користується Інтернетом? Для багатьох із нас навіть декілька годин без підключення до мережі здаються нестерпними, адже з цим пов’язана не лише робота чи навчання, а й наше повсякденне життя. Але не завжди якість зв’язку та швидкість Інтернету відповідають вимогам сучасності, що змушує абонентів шукати більш надійного провайдера Інтернету. Наразі існує безліч компаній, кожна з яких намагається зацікавити клієнта, пропонуючи привабливі умови співпраці. Але, на жаль, такі обіцянки можуть бути досить оманливими, і в реальності ціна на тарифи провайдерів Інтернету зовсім не відповідає якості послуг, що вони надають. Якщо у вас постійно відбуваються перебої з’єднання, а файли завантажуються не так швидко, варто замислитись над пошуками нового провайдера.

Як обрати надійного інтернет-провайдера

Щоб не розгубитися серед величезної кількості пропозицій та зробити дійсно правильний вибір, під час пошуку нового оператора зв’язку слід звернути увагу на такі фактори:

Наявність покриття у вашому регіоні, адже далеко не всі провайдери надають доступ до Всесвітньої мережі у невеликих населених пунктах. Відгуки від користувачів, які допоможуть розібратися, наскільки високий рівень сервісу в компанії, чи дійсно вигідними є акції інтернет-провайдерів домашніх мереж. Швидкість з’єднання, яку пропонує компанія. Порівняння ціни за підключення серед різних компаній, щоб не переплачувати зайві кошти.

Усім вищезазначеним параметрам сповна відповідає один з найбільших провайдерів в Україні Мережа Ланет, що надає послуги швидкісного Інтернету та кабельного телебачення у восьми областях нашої країни. Отримати доступ до мережі зі швидкістю до 100 Мбіт/с можуть і жителі Івано-Франківської області, а на нових абонентів ще й чекає дійсно вигідна пропозиція, на відміну від більшості акцій інтернет-провайдерів.

Швидкісний Інтернет від Мережі Ланет всього за 599 грн до кінця року

Відчути усі переваги якісного підключення до всесвітньої павутини зможуть нові клієнти Мережі Ланет за допомогою вигідної акції MegaLite. У межах акційної пропозиції нові абоненти отримають одразу декілька переваг:

користування Інтернетом до кінця календарного року, при цьому вам потрібно лише один раз сплатити суму в 599 грн;

отримання кешбеку в розмірі вашої першої виплати на рахунок Ланет.TV, яким можна буде скористатися для оплати послуг у сервісі онлайн-телебачення.

Таким чином, здійснивши одноразову оплату послуги вже сьогодні, можна буде насолоджуватися швидкісним Інтернетом до кінця 2020 року. І чим раніше ви замовите підключення, тим довше матимете змогу користуватися послугою за умовами тарифу MegaLite. Чи зустрічали ви подібні акції провайдерів на теренах нашої країни?

Слід зазначити, що підключення нових абонентів до мережі відбувається за допомогою сучасної та зручної технології PON. До переваг Інтернету PON належить легкість підключення нових користувачів, відсутність необхідності у залученні великої кількості габаритного обладнання, а також можлива інтеграція із кабельним ТБ.

Акційна пропозиція діє до 24 серпня 2020 року для нових клієнтів Мережі Ланет, що проживають на території Івано-Франківської області, а саме — у населених пунктах Угринів та Боднарів. Замовити послугу ви можете на офіційному сайті провайдера, а також за допомогою дзвінка за номером (0342) 506-500 та запиту на електронну пошту info@lanet.ua.