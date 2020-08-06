«U-LEAD з Європою» будує у Нових Санжарах ЦНАП за шведським проєктом

6 серпня 2020 року в Новосанжарській ОТГ на Полтавщині був підписаний Меморандум про співпрацю громади та Програми ЄС «U-LEAD з Європою» щодо створення нової будівлі Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Будівництво ЦНАПу завершиться до кінця 2020 року, а для відвідувачів центрадмінпослуг почне працювати у лютому 2021 року. Вартість будівництва – майже 6,5 мільйонів гривень, з яких 20% фінансує громада у 2020 та 2021 роках. Крім того, Програма ЄС «U-LEAD з Європою» забезпечить новий ЦНАП меблями, технікою, електронною системою керування чергою, програмним забезпеченням, а також надасть інституційну підтримку у створенні спільного ЦНАПу та навчанні працівників.

У новій будівлі ЦНАПу буде облаштовано 11 робочих місць і будуть надаватися понад 150 послуг, включно з реєстрацією місця проживання, бізнесу, нерухомості, актів цивільного стану, послугами соціального характеру, пенсійними та іншими послугами, необхідними для мешканців громади та району. Також у ЦНАПі буде передбачене місце для встановлення паспортної станції. Всі співробітники пройдуть навчання, розроблене шведсько-українськими експертами Програми «U-LEAD з Європою».

Візуалізація будівлі майбутнього ЦНАПу: https://youtu.be/sjYgcLET3Rc.

Людмила Рабчинська, заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послуг, була присутня на підписанні Меморандуму й наголосила: «Рівний доступ громадян до якісного обслуговування — головний пріоритет нашої роботи. Саме тому розвиток мережі ЦНАПів повинен бути невпинним. Круто, що вже в 2021 році новостворений ЦНАП почне обслуговувати громадян — і матиме можливість надавати послуги мешканцям не лише Новосанжарської ОТГ, а й інших громад».

Проєкт будівлі ЦНАПу розроблений провідним шведським архітектурним бюро Claesson Koivisto Rune й адаптований для Новосанжарської громади українськими та шведськими експертами. В основі просторового рішення – образ традиційної української архітектури. У будівлі передбачені необхідні умови, щоб забезпечити доступність для всіх груп людей, її обладнано пандусом, сповивальним столиком та дитячим куточком. Структурна простота й логіка розташувань приміщень у будівлі в майбутньому може бути легко адаптована під інші завдання в залежності від соціального запиту та вимог часу.

Новосанжарський ЦНАП спроєктовано з використанням енергоефективних технологій, що дозволять йому отримати клас С/В енергоефективності. Для цього використовуються сучасні рішення: енергоефективні віконні системи, утеплення стін і стелі, централізована система вентиляції та кондиціонування, тепловий насос.

Сусанна Делланс, директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida (Шведське агентство міжнародного розвитку), зазначила: «Якісні та доступні послуги – один із ключових критеріїв спроможності влади. Важливо, щоби послуги надавалися у комфортних умовах та у прозорому форматі. ЦНАП у Нових Санжарах – вже третій ЦНАП, який ми будуємо “з нуля” в Україні. І всі будівельні проєкти з максимальною деталізацією, необхідною для будівництва або адаптації будівлі, доступні для використання органами місцевого самоврядування. Водночас, ми постійно повторюємо, що найголовніше у ЦНАП – це послуги».

Інна Коба, голова Новосанжарської ОТГ подякувала партнерам: «Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам, Програмі U-LEAD, за всебічну підтримку нашої громади. Коли ми зрозуміли, що не зможемо виконати взяті зобов’язання щодо забезпечення належного приміщення для ЦНАП, а тому вибуваємо з числа партнерів Програми, нас не залишили в біді та запропонували рішення, яке перевищило всі наші очікування. Новий ЦНАП стане символом перетворень для нашої громади, а також натхненням для розвитку та нових проєктів».

Загалом, 18 громад Полтавської області отримують підтримку Програми «U-LEAD з Європою» зі створення та модернізації ЦНАПів.

«U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. «U-LEAD з Європою» робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.