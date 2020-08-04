«Велике будівництво»: на Вінниччині до здачі в експлуатацію готують три об’єкти

На Вінниччині до здачі в експлуатацію готують три об’єкти, які споруджуються в межах національної програми «Велике будівництво», - нову школу, реконструовани корпус ЗОШ та спортивне ядро.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА , передає кореспондент Укрінформу.

«Три об’єкти «Великого будівництва» фактично готуються до здачі в експлуатацію. Так, завершено роботи з будівництва об’єкта «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі № 8 району «Поділля» в м. Вінниця – будівництво». Завершено капітальний ремонт корпусу початкової школи в селищі Оратів. Завершено роботи з реконструкції спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської ради» по вул. В. Порика,20 у м. Вінниця», – цитує відомство голову комісії з припинення шляхом поділу Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації Олександра Шнепу.

За його словами, усі ці проекти входить до переліку 15 об‘єктів Вінниччини, включених до програми «Велике будівництво.

Наразі на Вінниччині в активній фазі будівництва в межах програми знаходяться вісім об’єктів, а по чотирьох об’єктах проводяться тендерні процедури.