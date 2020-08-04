«Моршинська Спорт» - перше правило тренувань

Ярослава Магучіх, Дмитро Чумак, Єлизавета Мерешко та Ігор Цвєтов в новій лімітованій серії «Моршинська Спорт».

Вже третій рік поспіль Моршинська підтримує українських спортсменів, надихає займатися спортом, слідкувати за власним тілом та вводить тренд на здоровий спосіб життя у серії «Моршинська Спорт».

Цього разу головними героями кампанії та нового сучасного дизайну етикетки стали титуловані спортсмени, олімпійці та паралімпійці – світова рекордсменка зі стрибків у висоту, віце-чемпіонка світу Ярослава Магучіх, чемпіон Європи з важкої атлетики Дмитро Чумак, чемпіонка Паралімпійських ігор з плавання Єлизавета Мерешко та дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор з легкої атлетики Ігор Цвєтов. Вони розкривають свої секрети підтримання гідробалансу та наснажують долати перепони на шляху до результатів.

«Вже традиційно щороку ми оновлюємо серію «Моршинська Спорт», адже певні на всі сто відсотків, що природна вода у поєднанні із класною фізичною формою — запорука відмінного самопочуття і здорового тіла», — розповідає директор з маркетингу ІDS Borjomi Ukraine Анатолій Гордєєв.

«Моршинська Спорт підсилює результати тренувань, має ідеально збалансований мінеральний склад та на 100% сприймається організмом. Вона насичує, відновлює та дарує сили ефективно рухатись до нових звершень. Разом з нашими спортсменами, справжньою гордістю України, ми популяризуємо формулу «Моршинська» + Спорт = Результат. Ми віримо, що наша кампанія надихне ще більше українців повірити у себе і почати займатися спортом не «з понеділка», а вже сьогодні.

Цьогоріч ми обрали сучасний та навіть брутальний дизайн для лімітованої серії, адже спорт – це завжди змагання з собою, в якому переможець отримує загартований дух, витривале тіло та впевненість в своїх силах. Тож результат вартий зусиль».

Займайся спортом, вживай добову норму в півтора літри «Моршинської» та приймай виклики, адже завжди є місце новим рекордам. На старт, увага, руш – до великих перемог разом с «Моршинська Спорт»!