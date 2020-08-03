Створення «Великої Вінниці» покращить комфортність проживання у приєднаних селах – міський голова

Об’єднання громад, до яких готуються всі населені пункти України, викликає чимало домислів та припущень. Під час онлайн-брифінгу Вінницький міський голова Сергій Моргунов розповів, для чого відбувається об’єднання громад та яка інформація не відповідає дійсності.

Очільник Вінниці повідомив, що ідея реформи децентралізації полягає в першу чергу у тому, щоб у громад з’явились додаткові фінансові ресурси і об’єднуючись в ОТГ – вони ставали більш спроможними, могли якісніше адмініструвати місцеві податки, інвестувати ці кошти в інфраструктурні проєкти: дороги, освітлення, заклади соціальної сфери; надавати якісні адміністративні послуги тощо.

Вінниця з сусідніми громадами давно і тісно пов’язана – жителі сіл часто працюють у місті, дітей возять у садочки і школи міста, отримують тут адміністративні і соціальні послуги. Тому створення Великої Вінниці – міської ОТГ, в яку увійдуть вісім громад, включно з містом, – є досить логічним кроком та дозволить населеним пунктам більш системно і ефективно розвиватись.

Також Сергій Моргунов спростував чутки, що у зв’язку з об’єднанням у селах зросте тариф на електроенергію та підвищаться місцеві податки та збори.

«Вже декілька років діє єдиний тариф на електроенергію, що для міста, що для села. За 100 кВт – 90 коп, понад 100 кВт – 1,68 грн. З приводу земельних податків, то варто сказати, що, наприклад, в деяких територіальних громадах податок на земельні ділянки навіть подекуди більший ніж у ІІІ зоні Вінниці. Тому не можна стверджувати, що після об’єднання відбудеться підняття податків», – сказав очільник міста.

Щодо землі Сергій Моргунов зауважив, що право приватної власності непорушне і захищається законодавством. Ніхто крім власників земельних ділянок не має права приймати будь-які рішення, пов’язані з способом використання їхньої власності.

«Зараз ми працюємо над розробкою Стратегії розвитку міста до 2030 року, де ми будемо враховувати всі потреби громади в розрізі кожного населеного пункту. Потім ми її маємо затвердити. І найголовніше – з часом будемо всі ці питання вирішувати, щоб адаптувати або покращити комфорт проживання на цих територіях», – розповів Сергій Моргунов.

Розробка проєкту Стратегії розвитку Вінницької міської ОТГ до 2030 року розпочалась влітку 2020 року. Цей новий документ має включати в себе пріоритети розвитку на наступні 10 років не лише Вінниці, а й сусідніх сіл, які увійдуть до складу Вінницької міської об’єднаної територіальної громади відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 травня 2020 р. № 512-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Вінницької області»

Наразі, в рамках написання проєкту Стратегії розвитку Вінницької міської ОТГ до 2030 року, яка має робочу назву «Вінниця 3.0», триває серія онлайн-зустрічей з фахівцями різних сфер та виїзні обговорення у селах, де обговорюються пріоритетні напрями розвитку громад. Усі деталі тут.