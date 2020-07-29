Запчастини для іномарок з гарантією від магазину «Japan-Cars»

Автомобільні деталі для ремонту і обслуговування є найважливішим елементом комфорту і безпеки на дорозі. Не можна ігнорувати чергову поломку на власному транспорті або обмежувати себе єдиним сумнівним виробником. Слід обирати тільки надійні рішення, які завжди можна знайти в магазині «Japan-Cars».

Багаторічний досвід і співробітництво з перевіреними постачальниками дозволяє створити величезну базу деталей під будь-які умови і вимоги. Діє широкий розбіг цін, гарантія на продавані запчастини, а вибір завжди можна здійснити в режимі онлайн, отримуючи додатково рекомендації від професійних менеджерів.

Категорії запчастини

Основний вибір – це деталі для корейських і японських автомобілів. На сайті japan-cars.com.ua для зручності всі пропозиції розділені на відповідні категорії, що спрощує вибір і наступну покупку:

Деталі для обслуговування. Величезна кількість різних видів масел, фільтрів, свічок розжарювання, рідин для очищення скла, охолоджуючих рідин і багато іншого. Оптика і скла. Велика кількість оригінальних деталей і аналогів, що ідеально підходять під «рідні» конструкційні особливості авто. Робочі вузли. Елементи підвіски, двигуна, електрики, вихлопної системи і інших конструкцій. Аксесуари та супутні товари. Акумуляторні батареї, освіжувачі повітря, допоміжні і функціональні елементи салону, кріплення для багажників і велосипедів, зарядні пристрої тощо.

Підбір рекомендується робити за допомогою VIN-коду автомобіля. Це найбільш швидкий, правильний і якісний варіант вибору. Вся інформація щодо запчастин буде відповідати технічним параметрам і характеристикам.

Другий варіант – це вибір по марці, моделі і комплектації автомобіля. Необхідно вказати відповідну інформацію і рік випуску. Каталог розділяється на зручні категорії вибору з можливістю візуального аналізу.

Переваги роботи з сервісом «Japan-Cars»

Підбір запчастин здійснюється з максимальним комфортом і високою швидкістю. Всього лише кілька вказівок актуальної інформації і буде можливість знайти гідне рішення під свої запити. Тим більше співпраця з компанією «Japan-Cars» супроводжується декількома перевагами:

доступні способи оплати;

швидке оформлення замовлень;

знижки постійним клієнтам;

професійні консультації.

Клієнтам залишається лише знайти професійне СТО та фахівців, які б змогли надійно відновити функціонал автомобіля.