Cаміт Huawei Better World: як розкрити весь потенціал 5G для досягнення комерційного успіху

У день відкриття онлайн-саміту Better World Summit («Кращий світ») Ґо Пін (Guo Ping), ротаційний голова Huawei, розповів, як синергія п'яти основних технологічних областей допоможе розкрити весь потенціал 5G для забезпечення комерційного успіху. Запрошені спікери з China Telecom, Etisalat, MTN, GSMA та 3GPP/ETSI також долучилися до декількох тисяч онлайн-відвідувачів з більш ніж 80 країн. Вони проаналізували, як інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) можуть стимулювати нове економічне зростання зараз та в постпандемічному світі.

Працювати разом, щоб боротися з пандемією за допомогою технологій

Пандемія змінила те, як ми живемо та працюємо, і завдала тяжкого удару світовій економіці. На щастя, інформаційно-комунікаційні технології пропонують конкретний набір інструментів, щоб допомогти в боротьбі з COVID-19 у багатьох напрямках.

«Наша відповідальність як ІКТ-компанії полягає у застосуванні доступних нам технології, щоб стримати і перемогти цю пандемію, —зазначив Го Пін. — Разом із нашими партнерами та клієнтами, включаючи операторів і підприємства всіх типів, ми можемо використовувати технологічні рішення задля позитивного впливу на спільноти».

«Спираючись на наш досвід у ранніх «хот-спотах», ми розробили 9 рішень на основі конкретних сценаріїв, які застосовують інформаційно-комунікаційні технології для боротьби з пандемією. Розгортання лікарняної мережі, дистанційні консультації, онлайн-навчання або перегляд функціонування державних і комерційних структур — ми будемо ділитися своїм досвідом і можливостями, щоб допомогти контролювати поширення вірусу та сприяти відновленню економіки», — додав Ґо Пін.

Розкриваючи весь потенціал 5G: синергія п'яти основних технологічних областей

У світі є вже понад 90 мільйонів користувачів 5G. «В міру того, як глобальне розгортання 5G починає завершуватися, ми повинні приділяти більше уваги застосуванню в промисловості, — сказав Ґо Пін. — Це допоможе нам повністю розкрити потенціал 5G».

Бізнес-модель для 5G — це не просто забезпечення кращого підключення. Коли об’єднуються такі технології, як 5G, обчислення, хмара і штучний інтелект, вони посилюють одна одну та створюють численні можливості в п'яти основних технологічних областях: зв’язок, штучний інтелект, хмарні рішення, обчислювальні системи та галузеві додатки.

«Huawei має значні переваги у кожній із цих областей, — зазначив Ґо Пін. — Ми можемо поєднувати їхні можливості, щоб створювати рішення, засновані на сценаріях, що відповідають унікальним потребам наших клієнтів і партнерів. Це ключ до розкриття повного потенціалу 5G і досягненню комерційного успіху».

Для досягнення комерційного успіху у розгортанні 5G необхідна співпраця представників усієї галузі. Вертикальні галузеві додатки можна масштабувати лише за умови єдиних галузевих стандартів і спільної екосистеми. «Крокуючи вперед, Huawei посилить зусилля, щоб надати нашим партнерам необхідні можливості, — сказав Ґо Пін. —Ми просуватимемо спільні інновації та сприятимемо зростанню для всіх учасників виробничо-збутового ланцюжка».

Баланс короткострокових і довгострокових цілей: точне розгортання для максимальної цінності

«Враховуючи поточну економічну ситуацію, оператори повинні сфокусуватися як на короткострокових, так і на довгострокових цілях. Більш точне розгортання дозволить їм підвищити цінність своїх мереж», — сказав Ґо Пін. Щодо цього у Huawei є три пропозиції.

По-перше, оператори повинні надати перевагу користувацькому досвіду та робити інвестиції у сфери, що найбільше цього потребують, аби підвищити цінність діючих мереж.

По-друге, оператори повинні максимально використовувати можливості діючих мереж 4G і FTTx, а також інтегрувати їх із новими 5G-мережами завдяки цілісній координації та точному плануванню.

По-третє, пріоритет у розгортанні 5G повинен надаватися «гарячим точкам» та ключовим галузевим додаткам.

Спікери першого дня

Лю Гуйцин (Liu Guiqing), виконавчий віцепрезидент і виконавчий директор China Telecom, розказав про те, як China Telecom інтегрувала свої хмарні та мережеві можливості для ефективнішого цифрового економічного зростання у відповідь на практичні обмеження, викликані пандемією. Лю Гуйцин також розповів про місію оператора та стратегічні заходи для підтримки ініціативи Китаю із створення нової інфраструктури та економічного відновлення.

Хатем Баматраф (Hatem Bamatraf), технічний директор Etisalat International, поділився досвідом компанії щодо застосування ІКТ у боротьбі із пандемією та сприяння економічному відновленню.

Берніс Самуельс (Bernice Samuels), директорка з маркетингу MTN, розповідала про те, як MTN прискорить процес цифрової трансформації для розширення можливостей сучасного зв’язку для кожного у постпандемічний період.

Алекс Сінклер (Alex Sinclair), технічний директор GSMA, поділився інсайтами про те, як ІКТ можуть сприяти новому економічному розвитку.

Аріан Скраз (Adrian Scrase), голова 3GPP MCC і технічний директор ETSI, підкреслив, що відкрите, прозоре, рівне та чесне середовище і співпраця галузевих представників є критично важливою умовою для встановлення єдиних стандартів і спільного успіху.

Саміт Better World Summit 2020 транслювався у прямому етері китайською, англійською, французькою, російською, корейською, японською та арабською мовами.

Про компанію Huawei

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення в чотирьох основних областях (телекомунікаційні мережі, ІТ, «розумні» пристрої і хмарні сервіси), ми прагнемо відкрити цифровий світ, в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним, для кожної людини, оселі та організації.

Комплексний портфель продуктів, рішень і послуг Huawei є конкурентоспроможним і безпечним. Завдяки відкритій співпраці з партнерами з екосистем ми створюємо довгострокову цінність для наших клієнтів, прагнемо розширювати можливості людей, збагачувати особисте життя і сприяємо впровадженню інновацій в організаціях усіх форм і розмірів.

Компанія Huawei заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її співробітникам.

Інновації Huawei спрямовані на задоволення потреб клієнтів. Ми вкладаємо значні кошти в фундаментальні дослідження, концентруючись на технологічних проривах, які просувають світ уперед. У компанії працюють понад 194 000 співробітників у більш ніж 170 країнах і регіонах, які обслуговують більш ніж 3 мільярди людей в усьому світі.

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності «ХУАВЕЙ УКРАЇНА» охоплює чотири напрямки: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток.

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