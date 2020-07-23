Моршинська шукає роботу

Мільйони українців отримали резюме від «Моршинської» на найбільшому порталі з пошуку вакансій «Work.ua». Проєкт «Візьми Моршинську на роботу!» став частиною масштабної healthy-кампанії, яку втілює у життя бренд природної води родом з Прикарпаття.

Ми прагнемо на 100% реалізуватись в кар’єрі, але часто забуваємо про найважливіший ресурс та найбільшу цінність – власне тіло, що на 70% складається з води. Турбота про гідробаланс та імунітет і щоденне відновлення нашого тіла – це обов’язкові ритуали в житті кожної здорової людини.

«Сьогодні ми всі напевне знаємо, в чому полягає наша місія, як ми мріємо виглядати, що транслювати. Та чи завжди пам‘ятаємо, що великі ідеї складаються з маленьких кроків? Щоденна норма в півтора літра води — це запорука класного самопочуття, красивого тіла та плідної праці. І це лише сім склянок, півсотні ковтків або десять хвилин вашого часу на добу.

Колаборація з «Work.ua» для нас – можливість сказати, що в світі, який поспішає до нових звершень, відкриттів, високих результатів та значних перемог, завжди є місце невеликій перерві та склянці води», – розповідає про новий проєкт директор з маркетингу ІDS Borjomi Ukraine Анатолій Гордєєв.

«В офісі, на фрілансі, в кабінеті, опенспейсі чи коворкінгу – не важливо, де саме ви прочитали резюме «Моршинської». Головне, що тепер ви точно знаєте, ваша особиста ефективність підвищується з кожним ковтком природної води».

Генеральний директор Work.ua Наталя Панкратова поділилася власними враженнями від резюме «Моршинської»: «Наймаючи кандидата на роботу, варто звертати увагу на те, чи розділяє він ваші цінності. Бо саме від цього залежатиме атмосфера та взаємодія в команді. Наші цінності — це мова, якою ми говоримо. Суворо, серйозно чи весело — головне, що однією мовою. Проте, звісно, важливі й професійні навички.

З резюме «Моршинської» ми бачимо, що вона має активну життєву позицію, має інноваційний підхід до розв’язання задач, вміє підлаштовуватися під потреби користувачів та збігається з нами у багатьох цінностях. Тож чом би й так?».

Не забувайте, щоденне відновлення та добова норма води здатні значно підвищити KPI вашого тіла. Поки ви підкорюєте нові вершини, «Моршинська» працює щосекунди. З кожним ковтком води, яку створила сама природа.

У рамках проєкту «Візьми Моршинську на роботу», Work.ua провели дослідження серед 5,5 тисячі респондентів про те, як проявляється їх хвилювання перед співбесідою: 35% респондентів позначили, що у них пітніють долоні, 25% зізналися, що стикаються із тремтінням рук, 11% страждають від нудоти, 10% розмовляють без упину, а 7% респондентів постійно хочуть пити. Серед інших проявів хвилювання було позначено тіпання ока, нервовий сміх та свербіж тіла.

Прояви, зазначені вище, є нормальною реакцією організму на стрес: пітливість долонь може бути викликана збільшенням частоти серцевих скорочень та викидом гормонів, нервовий сміх корелюється із підвищенням больового порогу, а нудоту провокує вплив навантаження на нервову систему.

Дослідження вчених підтверджують, що навіть легке зневоднення може стати причиною поганого настрою. А недолік всього 0,5 літра води в організмі вже призводить до підвищення вмісту стресових гормонів в крові.

При зневодненні робота всього організму порушується. Починають відбуватися фізіологічні процеси, такі ж, як і в разі стресу, тобто мобілізуються резерви організму і він починає витрачати останні запаси води. Якщо рідини не вистачає, настає порушення обміну речовин, навантаження на організм збільшується, а отже і «думає» він в цей момент точно не про те, як сподобатись потенційному роботодавцю.

Рішення в цій ситуації дуже просте – візьміть «Моршинську» на работу для свого тіла. І з нею будь-яка омріяна вакансія буде вашою!