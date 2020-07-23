Дев’ятеро вінничан цього року отримають відзнаку «За заслуги перед Вінниччиною»

Про це повідомляє управління аналітично-інформаційної роботи Вінницької обласної ради.

«23 липня на 44 черговій сесії обласної Ради депутати погодили дев’ять кандидатур на нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною». Серед нагороджених цього року – військовослужбовці, учасник антитерористичної операції на Сході України, аграрій, освітяни, а також депутати різних рівнів», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повдіоменням, на адресу обласної Ради відповідно надійшло дев’ять клопотань щодо нагородження цією відзнакою. Усіх претендентів підтримала конкурсна комісія з розгляду цього питання.

Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною» присвоюється за вагомий особистий внесок у розвиток Вінниччини та з нагоди відзначення Дня незалежності України.

Імена нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною» підтримав 51 депутат обласної Ради із 58 присутніх.

Отож, нагороду отримають:

- директор СТОВ АФ «Вербка», депутат районної ради 4-7 скликань, голова Чечельницької ради сільгоспвиробників Роман Гончаренко пропонується до нагородження за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Вінниччини, багаторічну сумлінну працю в галузі агропромислового комплексу;

– військовий комісар Вінницького районного військового комісаріату Вінницької області оперативного командування «Південь» Сергій Іванов – за особисту мужність і героїзм при виконанні військового обов’язку в умовах пов’язаних з ризиком для життя;

– учасник АТО, засновник ГО «Побратими України» Віктор Мезенев – за проявлену особисту мужність, стійкість та рішучість, виявлені при виконанні військового обов’язку в умовах пов’язаних з ризиком для життя під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у ході проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей;

– директор ПрАТ «Зернопродукт МХП» Володимир Онука – за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Вінниччини, багаторічну сумлінну працю в галузі агропромислового комплексу;

– директор СФГ «Перлина», депутат районної ради Володимир Пастух – за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток громади Барського району;

– директор Іллінецького державного аграрного коледжу, депутат обласної Ради Василь Пиндус – за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти та активну громадську діяльність;

– військовослужбовець військової роти вогневої підтримки частини А1445, учасник операції об’єднаних сил Валерій Стороженко – за проявлену особисту мужність, стійкість та рішучість, виявлені при виконанні військового обов’язку в умовах пов’язаних з ризиком для життя під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у ході проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей;

– директорка середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. воїна-інтернаціоналіста С. В. Гаврилюка смт Крижопіль Валентина Чабанюк – за багаторічну самовіддану працю на освітянській ниві, вагомий особистий внесок у розвиток навчального закладу, впровадження сучасних методів навчання і виховання учнів та високу професійну майстерність;

– директор Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит», депутат обласної Ради Микола Юрчишин – за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Вінниччини, багаторічну сумлінну працю в галузі агропромислового комплексу, створення нових виробничих потужностей та робочих місць, надання санаторно-курортних послуг, доброчинну допомогу у справі реабілітації учасників АТО/ООС та активна благодійну діяльність.