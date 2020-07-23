Вінницька облрада збільшила обсяги виплат щорічних творчих стипендій

Вінницька обласна рада у четвер на черговому засіданні 44 сесії затвердила рішення про встановлення творчих стипендій. Згідно з рішенням депутатів, з 1 січня цього року щорічні творчі стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації призначатимуться 18 письменникам Вінниччини у розмірі 1000 грн щомісяця.

Також цим рішенням встановлюються, що з 1 січня 2020 року щорічні персональні стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації виплачуватимуться 17 митцям Вінниччини, які особливо потребують матеріальної допомоги та з метою заохочення до творчості, розміром 1000 грн на місяць.

П’ятеро студентів вищих мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації отримають також персональні стипендії – 600 грн на місяць.

Нагадаємо, щорічні творчі стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації у розмірі 500 грн на місяць отримували письменники та митці Вінниччини від 2017 року згідно з рішенням №240 13 сесії 7 скликання від 20 грудня 2016 р. Студенти вищих мистецьких навчальних закладів протягом цих років отримували по 300 грн щомісяця.