Депутати підтримали звіт голови Вінницької обласної Ради

У четвер, 23 липня, під час 44-ї чергової сесії Вінницької обласної Ради депутати затвердили звіт голови облради Анатолія Олійника за 2019 рік.

«Завершився четвертий рік діяльності Вінницької обласної Ради сьомого скликання, четвертий рік нашої з вами спільної роботи. Як голова обласної Ради, усі ці роки намагався демократично, законно, колегіально представляти громаду Вінниччини на усіх рівнях. Це були роки не тільки боротьби за європейську Україну, але й роки випробування влади на її спроможність бути чесною, відкритою та конструктивною. Обласні депутати, попри розмаїття політичних поглядів, думок щодо напрямів розвитку області, першочерговості завдань, виступають монолітною, стабільною силою, яка стоїть на обороні інтересів краю, впроваджуючи інноваційні ідеї, приймаючи необхідні для успішної життєдіяльності області рішення», - сказав Олійник.

Голова облради зазначив, що звітного 2019 року виконавчому апарату обласної Ради вдалося оптимізувати систему управління майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад області та забезпечили належний контроль за його ефективним використанням.

Детально зі звітом депутати мали змогу ознайомитись під час обговорень на засіданнях постійних комісій та з надісланих сесійних матеріалів. Десять постійних комісій обласної Ради підтримали звіт Анатолія Олійника. Для усіх охочих презентація звіту була доступна протягом цього часу на сайті обласної Ради .

Проєкт рішення щодо звіту голови обласної Ради Анатолія Олійника за 2019 рік підтримали 54 обранці з 58 присутніх.