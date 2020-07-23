Вінницька обласна рада створила територіальний дорожній фонд

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про автомобільні дороги» та з метою акумулювання фінансових ресурсів для реалізації проєктів з відновлення доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах управлінням дорожнього господарства до розгляду на сесійному засіданні обласної Ради запропоновано проєкт рішення «Про створення територіального дорожнього фонду Вінницької області». Сьогодні, 23 липня, під час пленарного засідання чергової 44 сесії обласної Ради 7 скликання депутати підтримали цей проєкт рішення.

Проєкт рішення передбачає затвердження Положення про територіальний дорожній фонд Вінницької області.

В рамках Положення визначено джерела формування територіального дорожнього фонду та напрями спрямування фінансових ресурсів, затверджено порядок управління коштами територіального дорожнього фонду та визначено розпорядників й отримувачів коштів територіального дорожнього фонду для виконання робіт і заходів на дорогах загального користування та вулицях комунальної власності.

Проєктом рішення органам місцевого самоврядування області рекомендовано створити територіальні дорожні фонди та щорічно передбачати видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Координацію роботи з впровадження та дотримання вимог Положення про територіальний дорожній фонд Вінницької області забезпечуватиме обласна державна адміністрація.

Нагадаємо, що дороги місцевого значення, яких у Вінницькій області 7,5 тис. км, з 1 січня 2018 року передано на баланс обласної державної адміністрації. Про це зазначив начальник Управління дорожнього господарства облдержадміністрації Олег Бабій. Він також повідомив, що поточним середнім ремонтом у Вінницькій області систематично охоплено більшість доріг місцевого значення.

– В кожному районі проводились роботи з експлуатаційного утримання доріг, – каже Олег Бабій. – Це комплекс заходів, що включає в себе аварійний ремонт, зимове утримання, вирубку порослі, укріплення узбіч, заходи з безпеки дорожнього руху тощо.

За його словами, головним завданням є забезпечення проїзду на місцевих автошляхах, визначення основних напрямів робіт, враховуючи маршрутний та соціальний принципи, інтенсивність руху автошляхами, а також стан покриття.

Зазначений проєкт рішення «Про створення територіального дорожнього фонду Вінницької області» погоджено постійними комісіями обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку та з питань бюджету, фінансів та обласних програм.