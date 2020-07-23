На Вінниччині цьогоріч ще 17 родин учасників АТО/ООС будуть забезпечені житлом

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«У середу за участі заступника голови обласної державної адміністрації Наталі Заболотної відбулося засідання обласної комісії з питань розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим, міжрайонним та міським бюджетам для виплати грошової компенсації на отримання житла для громадян – учасників Революції Гідності, АТО, ООС, а також членів їх сімей. Цього року кошти будуть спрямовані для забезпечення житлом 17 сімей», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, на засіданні комісії розглядалися питання розподілу коштів 4 субвенцій, загальна сума яких становить 17 546 527,00 гривень. З них: 592 451,00 гривень передбачено кошти на придбання житла учасникам Революції Гідності та членам їх сімей; 12 583 435,00 гривень - для категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей; 1 007 963,00 гривень для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах; 3 362 678,00 гривень - для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

У поточному році кошти будуть спрямовані для забезпечення житлом 17 сімей. Зокрема, їх отримають 3 члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції; 9 осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; 1 сім’я загиблого Героя України – учасника Революції Гідності; 1 особа з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав та 3 сім’ї внутрішньо переміщених осіб учасників бойових дій.

За останні 5 років вже 138 сімей учасників Революції Гідності, АТО та ООС з Вінницької області отримали житло на загальну суму майже 100 мільйонів гривень.