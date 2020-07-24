Що надасть прийняття закону щодо зниження "зелених тарифів"

21 липня ВР України прийняла законопроєкт 3658 про удосконалення умов підтримки виробників електроенергії з альтернативних джерел.

Проблема з оплатою виробникам електроенергії за "зеленими тарифами" існує від минулого року, рівень розрахунків від квітня 2020 року не перевищує 5% - коментує рішення експерт в галузі енергетики, генеральний директор ГК "Метрополія" Віктор Куртєв.

Згідно з підписаним Меморандумом, закон повинен розблокувати виплати протягом місяця після його прийняття. Це планують зробити за рахунок підвищення тарифів на передачу для НЕК "Укренерго". Згідно з розрахунками, їх потрібно збільшувати в три рази. Рішення щодо підвищення, що прийняв НКПРЕКП, як завжди, суто політичне: постановою від 11.07.2020 року тариф збільшився у півтора рази (з 155.40 грн до 240.23 грн за МВт/год).

Не дивлячись на багато суперечливих питань, прийняття закону важливе – воно встановлює правила гри і знімає напругу, що існувала останні 9 місяців, - впевнений експерт.

Для об'єктів сонячної генерації закон передбачає поступове зниження тарифів до 60% уже в наступному році, що робить будівництво СЕС в подальшому неліквідним.

Для ВЕС "зелені" тарифи продовжили до 2023 року з урізанням 2,5 %, тож проєкти у вітроенергетиці в подальшому реалізувати буде вигідніше, не дивлячись на те, що вони не такі мобільні і технологічно складніші у виробництві , - відмічає Віктор Куртєв.

Крім того, законопроект пропонує врегулювання "зелених" аукціонів. Згідно з ним, максимальний тариф, що може бути запропоновано учасником для об'єктів сонячної і вітрогенерації до кінця 2024 року не може бути вищим від 9 євроцентів/кВТ, а для аукціонів, що проводитимуться з 1 січня 2025 року – не вищим від 8 євроцентів/кВТ, - констатує експерт.

Але вже наступного дня народна депутатка Ганна Скороход заблокувала прийнятий напередодні законопроєкт 3658.

Відповідно до статті Регламенту ВР, без розгляду проєктів постанов про скасування рішень щодо прийняття законів спікер парламенту не може підписати відповідні закони і передати їх на підпис президенту.