ХУАВЕЙ УКРАЇНА та КПІ ім. Ігоря Сікорського уклали угоду про відкриття на базі університету Академії інформаційних і мережевих технологій, авторизованої Huawei

14 липня 2020 року ХУАВЕЙ УКРАЇНА та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» уклали угоду про відкриття на базі цього закладу Академії інформаційних і мережевих технологій, авторизованої Huawei.

Програма Академії інформаційних і мережевих технологій, авторизованої Huawei, сприяє підготовці майбутніх випускників університетів до роботи в галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у державному та приватному секторах економіки. Учасники програми отримають знання і навички, які будуть корисні для продовження освіти та здобуття інших технічних спеціальностей, початку кар’єри в ІКТ, зокрема в ХУАВЕЙ УКРАЇНА та компаніях-партнерах.

«КПІ ім. Ігоря Сікорського – стратегічний партнер ХУАВЕЙ УКРАЇНА. Ми високо цінуємо нашу співпрацю. Відкриття на базі університету Академії інформаційних і мережевих технологій має на меті надання студентам нових можливостей для навчання, бізнес-консалтингу та розробки ідей для проєктування комунікаційних мереж. ХУАВЕЙ УКРАЇНА об'єднує зусилля всіх зацікавлених сторін для сприяння всеосяжній цифровій трансформації, вивченню можливостей для майбутнього, розвитку талантів та екосистеми загалом», – зазначив під час заходу заступник директора з питань постачання і сервісу ХУАВЕЙ УКРАЇНА Дін Нін (Ding Ning).

Програма Академії ґрунтується на змішаній моделі навчання, поєднуючи високу якість традиційної освіти, що передбачає безпосередній контакт викладача та студента, з мультимедійними навчальними курсами і засобами тестування на базі сучасних технологій.

«Ми раді бачити вас у нашому університеті. Співробітництво з вами – всесвітньо відомою компанією – є великою можливістю для нашого власного розвитку, для вдосконалення навчальних планів та технологій навчання. Серед багатьох пріоритетів для нас вагоме місце посідає співпраця з Huawei, де ми разом постійно робимо важливі кроки вперед. І цей день є надзвичайно важливим завдяки офіційному підписанню Угоди, яка символічно стане зеленим світлом для обох сторін. Ми зробимо все можливе задля продовження нашого партнерства, врахуємо вимоги та побажання для розвитку лабораторій та навчальних програм з метою відповідності потребам саме вашої компанії. Крім того, університет є чудовою платформою для просування проєктів та ідей компанії Huawei на українському ринку», – наголосив ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, професор Михайло Згуровський.

Окрім Києва, ХУАВЕЙ УКРАЇНА планує відкриття Академії інформаційних і мережевих технологій в університетах Харкова, Одеси та Львова.

Компанія Huawei співпрацює з понад 900 міжнародними університетами в усьому світі для створення академій інформаційних і мережевих технологій, авторизованих Huawei (ICT Аcademies). Ці академії надають можливість проходити сертифікаційні курси з провідних технологій, зокрема у сферах 5G, штучного інтелекту, хмарних рішень, великих даних та інтернету речей (IoT). Студенти і працівники компаній можуть скористатися перевагами цих програм, щоб поліпшити свої цифрові навички чи побудувати успішну кар’єру.

Під час події на запитання Михайла Згуровського про поточні можливості для студентів та випускників було оголошено, що до 20 серпня 2020 року відбувається конкурсний набір для участі у міжнародній освітній програмі «Насіння для майбутнього» (Seeds for the Future Sky Program 2020) компанії ХУАВЕЙ УКРАЇНА. 2020 року компанія проводить програму онлайн та вперше надає можливість долучитися до програми студентам, випускниками 2020 року технічних і нетехнічних спеціальностей з високими результатами навчання і прагненням працювати в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Учасники, які пройдуть конкурсний відбір, дізнаються про галузеві тенденції, особливості технологій 4G та 5G, інтернет речей, хмарні рішення, штучний інтелект, кібербезпеку та багато іншого. Перелік документів для подання на конкурс, докладна програма та умови участі були опубліковані за посиланням: https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703.

Про компанію Huawei

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення в чотирьох основних областях (телекомунікаційні мережі, ІТ, «розумні» пристрої і хмарні сервіси), ми прагнемо відкрити цифровий світ, в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним, для кожної людини, оселі та організації.

Комплексний портфель продуктів, рішень і послуг Huawei є конкурентоспроможним і безпечним. Завдяки відкритій співпраці з партнерами з екосистем ми створюємо довгострокову цінність для наших клієнтів, прагнемо розширювати можливості людей, збагачувати особисте життя і сприяємо впровадженню інновацій в організаціях усіх форм і розмірів.

Компанія Huawei заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її співробітникам.

Інновації Huawei спрямовані на задоволення потреб клієнтів. Ми вкладаємо значні кошти в фундаментальні дослідження, концентруючись на технологічних проривах, які просувають світ уперед. У компанії працюють понад 194 000 співробітників у більш ніж 170 країнах і регіонах, які обслуговують більш ніж 3 мільярди людей в усьому світі.

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності «ХУАВЕЙ УКРАЇНА» охоплює чотири напрямки: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток.