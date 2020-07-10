Соціально-екологічна програма Моршинської «Разом за природу» закликає сортувати пластик разом із «Зеленою Торбою»

З липня 2020 року бренд природної мінеральної води в рамках програми «Разом за природу» запускає соціально-екологічну програму «Зелена торба» — сервіс зі збору та переробки пластикових пляшок від напоїв з маркуванням PET1. Проєкт стартує в Києві та Одесі, але улюблений бренд українців «Моршинська» планує масштабувати програму на всю Україну!

«На початку року ми оновили дизайн «Моршинської». Нова пляшка стала не лише більш стильною і зручною, а й містить на 15% менше пластику. Наступним кроком для нас став запуск проекту «Зелена торба», мета якого допомогти нашим споживачам легко й без зайвих зусиль сортувати пластикові пляшки та віддавати їх у переробку. Потрібне лише бажання дбати про довкілля та готовність сортувати», — підкреслив Анатолій Гордєєв, директор з маркетингу IDS Borjomi Ukraine.

Як замовити «Зелену торбу»? Разом із покупкою води на сайті MyWatershop.ua важливо додати до замовлення «Зелену торбу» — спеціальну сітку для сортування пластикових пляшок. Під час наступної доставки води експедитор забирає «торбу» та видає нову на заміну, за умови, що вона заповнена не менш ніж на ⅔. Одна сітка вміщує близько 40-60 стиснутих пляшок 1.5 л.

Підготувати пляшку дуже просто! Необхідно вилити рідину, стиснути пляшку, не знімаючи етикетки, одягнути ковпачок та покласти в «Зелену торбу».

На сайті zapryrodu.morshynska.ua можна отримати більш детальну інформацію про проєкт, дізнатися про різновиди пластику та ознайомитись з інтерактивною картою прийому пластику.

Сортуймо Разом!