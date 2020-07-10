Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов дав першу пресконференцію для місцевих ЗМІ

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у четверр дав першу пресконференцію для місцевих ЗМІ. Він відповів на пииання журналістів про актуальні проблеми області, кадрові зміни в обласній державній адміністрації та відповіді на інші важливі питання.

Про це повідомляє депратамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

Сергій Борзов, який очолив обласну державну адміністрацію 19 червня, розповів, що за перші два тижні роботи встиг побувати у кількох районах області, аби особисто розібратись у проблемах і віднайти шляхи їх вирішення.

«Поїздки в райони планую здійснювати не менш, як тричі на тиждень. Безпосереднє спілкування із мешканцями територіальних громад є корисним, це допомагає швидше увійти в курс справ. Проблеми схожі, але у кожному куточку області є ще свої. До прикладу, у Літині дізнався, що там існує проблема з постачанням питної води. А це одна із нагальних проблем області загалом. Обласна програма «Питна вода» діє, вона була доступна для кожної громади, але чомусь на поточний рік депутати не виділили жодної копійки, тож будемо працювати з бюджетниками та з депутатами обласної Ради задля вирішення цих питань. Результати побачимо згодом», - сказав Борзов.

Цікавило представників ЗМІ й питання кадрових змін, які очікують структурні підрозділи облдержадміністрації.

«Буде реорганізація.Зокрема, підготували вже скорочення штату апарату ОДА, заступників голови. Протягом місяця це питання буде опрацьовано. Я дав окремі доручення, які дозволять зробити фахові висновки. Так, питання щодо реорганізації департаменту охорони здоров’я можна піднімати лише по завершенню інвентаризації медичного обладнання. Я маю отримати конкретні цифри, для того, щоб зрозуміти – на своєму місці людина, чи ні», - повідомив голова ОДА.

Серед актуальних тем, які звучали під час пресконференції, постали питання про будівництво сміттєсортувальної станції поблизу с. Людавка Жмеринського району, проти якого виступають місцеві громади, ставлення очільника області до прогнозованих змін в оподаткуванні доходів від земельних паїв задля їх детінізації, незаконне знесення козацької церкви у с. Лозова Шаргородського району та відтворення її у вигляді новобуду тощо.

Також голова ОДА відповів на питання про перебіг адмінітсративно-територіальної реворми на Вінниччині. Зокрема, він зазначив, що наразі 10 територіальних громад оскаржують у судах перспективний план формування територій області.

Звернулись з наболілим питанням до голови ОДА редактори районних газет щодо передачі редакціям приміщень після реформування, які мають надаватись їм на пільгових умовах відповідно до законодавства. На переконання редакторів районних ЗМІ, питання приміщень для редакцій залишаються елементом впливу на політику районних газет з боку районної влади та органів місцевого самоврядування, яким належать дані приміщення. Борзов наголосив, що все має бути в рамках закону і жодним чином ніхто не повинен впливати на ЗМІ та маніпулювати таким питанням, адже законом визначено порядок використання редакціями цих приміщень.

Очільник області також повідомив, що запроваджує традицію щотижневих четвергових персконференцій для місцевих ЗМІ.