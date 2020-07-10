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п’ятниця, 10 липня 2020, 11:02
Нацбанк зміцнив гривню до 26,93
10.07.2020 09:52
Укрінформ
Нацбанк зміцнив гривню до 26,93
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Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
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