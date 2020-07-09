Atlas Weekend - зустріч старих друзів

Літо врятовано, адже фестивальний дух не скорити! І Atlas Weekend в черговий раз це доводить.

Atlas Weekend і Parimatch просто не могли залишити фанатів без зустрічі з улюбленими артистами. Найбільш за

взяті фестивальники країни отримали можливість увірватися в шестиденне нон-стоп свято з неймовірною атмосферою.

Організатори Atlas Weekend Days запрошують усіх приєднатися до вечірки, де крім виступів топ-артистів очікуються прямі трансляції в найнесподіваніших форматах, спецпроекти від партнерів і безліч активностей і крутих подарунків.

Також, 12 липня Atlas Weekend запускається диванне шоу "Atlas Memories". Це івент для друзів, які з'явилися у фестивалю за 5 років існування. Всіх гостей чекають концертні блоки по 15 хвилин, а ще організатори приготували інтерактив з публікою і розіграш призів.

Можна буде поностальгувати про минулі фестивалі, послухати цікаві історії, які відбулися на Atlas Weekend і дізнатися про майбутні івенти, які обов'язково відбудуться після карантину.

Гостями студії стануть такі особистості як Мурафа, Анатолій Анатоліч, Jerry Heil, Masha Timoshenko, DJ Sender, продюсер М1 Сергій Перцев і творець фестивалю Дмитро Сидоренко.

Звичайно ж, не обійдеться і без виступів музикантів, які завжди підтримували Atlas Weekend. В гості прийдуть Бумбокс, YUKO і багато інших. Не пропусти трансляцію - https://youtu.be/MSmlDVH1RNU