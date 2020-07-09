Два українські бренди WAUDOG та Animal ID запустили кампанію для підтримання вирішення проблеми безхатніх тварин в Україні

WAUDOG та Animal ID почали кампанію підтримання адопціі безхатнiх тварин. Суть кампанії в тому, що кожна тварина, взята з найбільшого в Україні притулку «Сіріус», де міститься понад 2000 собак, отримає стильний дизайнерський нашийник WAUDOG з QR паспортом.

За даними підрахунків Animal ID зараз в Україні десятки тисяч тварин мешкають на вулиці або в муніципальних притулках. І це лише ті собаки та коти, які були знайдені та ідентифіковані волонтерами.

WAUDOG та Animal ID почали кампанію підтримання адопціі. Суть кампанії в тому, що кожна тварина, взята з найбільшого в Україні притулку «Сіріус» отримає стильний дизайнерський нашийник WAUDOG з QR паспортом. Такий паспорт-адресник — це не просто жетон із контактами власника. У разі втрати тварини, людина, яка її знайде, сканує QR-код на адреснику й потрапляє в онлайн-профіль тварини, де вказані контакти власника, фото, родовід і ветеринарні документи тварини. У цей же час власнику надійде повідомлення з геолокацією улюбленця. Такий підхід дасть змогу зменшити кількість нових мешканців притулків. Адже значна частина безхатніх тварин мали колись свій дім, а потім були викинуті або загублені.

Керівниця притулку для тварин «Сіріус» Олександра Мезинова прокоментувала кампанію так: «Коли на тварині є нашийник, стає зрозуміло, що в неї є власник. Це частково захищає її навіть на вулиці. QR паспорти теж дуже важливi: вони дають змогу вести облік тварин на вулиці й повертати господарям загублених або постраждалих. Чудово, коли люди бізнесу думають не тільки про прибуток, а і про благо суспільства і тварин у ньому. Сподіваюся, що ця ініціатива допоможе багатьом із них знайти дім».

«Місія нашої компанії — робити щасливими собак та людей. А щасливі вони можуть бути тільки разом. Саме для цієї мети й був розроблений нашийник WAUDOG з QR паспортом. Ми вже впровадили схожу програму разом із БФ «Happy Paw» і притулком «Бест френдс», і з радістю бачимо наші нашийники на їхніх «випускниках». Бруно, Зефір, Донат — ми з нетерпінням чекаємо, коли тварин, які знайшли дім, стане так багато, що ми не зможемо запам’ятати всіх», — стверджує лідер команди WAUDOG Юрій Синиця.

«Проєкт Animal ID вже 9 років бореться з явищем безпритульності собак і котів у декількох країнах. За цей час ми вивчили результати. Після ідентифікації QR паспортом понад 10 тисяч тварин у Львові, ми побачили, що кожен день 1–3 тварини знаходяться завдяки QR-коду, не поповнюючи лави безпритульних. Я знаю, що з допомогою соціально відповідального бренду WAUDOG нам вдасться повернути в сім’ї тисячі тварин по всьому світу, адже кожен їхній нашийник буде доповнений QR паспортом», — заявляє Віктор Копач, генеральний директор Animal ID.