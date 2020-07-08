У Вінниці відновив роботу сервісний центр МВС у «Прозорому офісі», закритий через реорганізацію регіонального сервісного центру.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Маю дуже добру новину для автовласників: територіальний сервісний центр МВС відновив свою роботу у нашому «Прозорому офісі» на Брацлавській. Вдалося домовитися з Міністерством внутрішніх справ про продовження співпраці», - написав Моргунов.

За його словами, сервісний центр МВС на базі вінницького «Прозорого офісу» на вул. Брацлавській у Вінниці відкрили в грудні 2016 року для зручності містян та оперативного сервісу з реєстрації авто та видачі посвідчень водія.

Це був перший випадок такої співпраці у країні. Тільки минулого року в установі провели 14,4 тис. реєстраційних дій щодо транспортних засобів, здали понад 4,5 тисячі іспитів на знання ПДР, видали 5 133 посвідчень водія, а працівники експертної служби провели огляд 11 522 транспортних засобів. Щодня сюди зверталися до 80 відвідувачів.

5 червня сервісний центр у "Прозорому офісі" на Брацлавській припинив роботу через реорганізацію регіонального Сервісного центру МВС. Міська рада звернулась із клопотанням до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про відновлення роботи цього центру. Наразі тут знову приймають клієнтів.