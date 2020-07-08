Обручки: як вибрати і в процесі не посваритися

Доля з'єднує часом дуже різних людей. Дві половинки стають одним цілим. Але як бути, коли погляди і бажання розходяться? Особливо, якщо мова йде про вибір обручок. Одне і на все життя — воно повинно бути особливим. Чоловікові до душі прості і лаконічні варіанти, жінці хочеться з «родзинкою» (з якою саме вона ще не вирішила). Як вибрати обручки і не розірвати заручини? Постараємося допомогти вам знайти «свої» прикраси.

Геть традиційний підхід

Кажуть, щоб життя молодих було щасливим, без сварок і розбіжностей, слід вибирати символи кохання і вірності з гладкою поверхнею, без вставок і багатошаровості. Такі екземпляри точно припадуть до душі сильній половині. Але як бути дівчатам, витонченим і романтичним, які хочуть носити на своєму пальчику вишукане відображення своєї тонкої натури?

Рекомендуємо піти від традиційних примірників, які накопичуються на вітринах ювелірних крамниць і відрізняються лише розмірами, і замовити ексклюзивні обручки https://zl.ua/catalog/24-obruchalnie-kolca/. І зовсім не обов'язково, щоб вони були однаковими. Кожен може підібрати екземпляр, який буде відображати характер, індивідуальність. Для чоловіків — суворе масивне кільце, що підкреслює його статус. Для нареченої — вишукане, елегантне, з одним або розсипом сяючих каменів.

Love is ... коли у вас є щось спільне

Прийняти вибір коханої людини і носити однакові кільця? Залиште це для майбутнього спільного життя. При виборі обручок прикрас кожен може бути при своїй думці і підібрати ідеальний варіант для себе. Вони можуть відрізнятися за кольором, матеріалом, вставкам і фактурі поверхонь. Головне — одна спільна деталь, яка робить комплект цілісним. Що може бути такої об'єднуючої рисою:

розташування, ограновування і розмір діамантів або інших каменів;

дизайн і форма;

метал.

Складіть список своїх побажань: як має виглядати кільце, з якого металу зроблено, чи є там вставки, скільки їх. А може ви хочете, щоб в оздобленні були об'єднані кілька видів сировини, і воно було багатошаровим?

Запишіть побажання один одного і знайдіть в них щось спільне. Для втілення своєї ідеї зверніться в компанію «Золота Лілія», яка створює ексклюзивні ювелірні вироби за індивідуальними ескізами. Вам потрібно лише розповісти про свої побажання, а потім забрати готовий варіант — втілення мрії. Ви станете володарями обручок, які захочеться носити і ніколи не знімати.