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вівторок, 07 липня 2020, 17:14
ЄС дав Україні €11,5 мільйона траншу
07.07.2020 16:14
Укрінформ
ЄС дав Україні €11,5 мільйона траншу
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Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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