Вперше в україні - інтерактивний серіал «освітній герой»

В Україні зняли перший інтерактивний серіал «Освітній герой». Цей проєкт створила команда «Освітнього Хабу міста Києва», яка надихнулась гучним серіалом з множинним вибором «Чорне дзеркало» від компанії Netflix.

«На відміну від звичайних відео-лекцій, кожна серія – це одночасно і цікавий квест, і комп’ютерна гра, і змагання з самим собою», – розповідає директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав. «Унікальність серіалу в тому, що глядач самостійно обирає дії одного з героїв з декількох варіантів, що приводить до різних фіналів в кожній серії.Ми продовжуємо створювати освітні продукти в інноваційному форматі Edutainment, в якому поєднуються навчання та розваги. Адже у сучасному світілюдиз одного боку постійно потребують нових знань, а з іншого – перевантажені інформацією і прагнуть більш легкого контенту. Саме тому ми пропонуєморозважатись з користю».