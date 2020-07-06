Яку оливу лити в дизельний генератор

Як часто лити оливу в генератор? Які види бувають, яке підійде?

Дизельний генератор є дуже продуктивним і витривалим джерелом електрики. Купити дизельний генератор можна, як для резервного живлення, так і для постійного постачання об'єкта струмом, завдяки широкому діапазону потужностей. Термін служби і надійність такого агрегату багато в чому залежить від виробників дизельних електростанцій. При виборі радимо шукати надійних і перевірених.

Для того, щоб основні вузли і механізми станції працювали справно тривалий час, необхідно регулярно заливати в дизель генератор оливу для змащення.

Як часто лити в дизельний генератор оливу

Необхідний рівень оливи в картері повинен бути постійно, щоб не виникало тертя деталей і їх знос.

Крім цього, виконуємо заміну оливи після:

обкатки мотора (5 перших годин роботи);

Кожних 30-50 мотогодин (залежить від інтенсивності навантажень, потужності в кВт). Для цього потрібно повністю злити відпрацьовану оливу і залити свіжу.

Види моторних олив

Олива для генератора відрізняється двома головними характеристиками:

В'язкістю. При високій в'язкості вона не стікає з деталей, залишається надовго. Показник 5, 10 ефективний при низькій температурі, 20-30 при високій.

Температурний режим. Є спеціальна зимова олива з позначенням W, яка не кристалізується на морозі.

Виділяють такі основні види:

Мінеральні. Отримана при перегонці нафти. При низькій температурі повітря густіє. Синтетичні. Не втрачають своїх властивостей, незалежно, де встановлено генератор, і яка температура при його експлуатації. Напівсинтетичні — основа мінеральна, а присадки синтетичні. В'язкість у цій суміші найкраща.

Яку марку оливи заливати в дизель-генератор

Система маркування олив єдина, і маркуються вони, в залежності від типу двигуна, до якого підходять.

S — для бензинових моторів; C — для двигунів, що працюють на дизельному паливі.

Це перша буква маркування, її враховуємо при виборі. Наступні букви позначають якість самої оливи (скільки в ньому присадок, і які вони). Чим далі буква за латинським алфавітом, тим якісніша олива. А-В-С — це низький клас. Ми радимо використовувати марки CD, CE або CF-4.

Однак, слід також уважно вивчити інструкції до свого генератору. Кожен відповідальний виробник завжди вказує, яка марка оливи підходить до цієї техніки, і як часто потрібно робити заміну.