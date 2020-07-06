Яку оливу лити в дизельний генератор
Як часто лити оливу в генератор? Які види бувають, яке підійде?
Дизельний генератор є дуже продуктивним і витривалим джерелом електрики. Купити дизельний генератор можна, як для резервного живлення, так і для постійного постачання об'єкта струмом, завдяки широкому діапазону потужностей. Термін служби і надійність такого агрегату багато в чому залежить від виробників дизельних електростанцій. При виборі радимо шукати надійних і перевірених.
Для того, щоб основні вузли і механізми станції працювали справно тривалий час, необхідно регулярно заливати в дизель генератор оливу для змащення.
Як часто лити в дизельний генератор оливу
Необхідний рівень оливи в картері повинен бути постійно, щоб не виникало тертя деталей і їх знос.
Крім цього, виконуємо заміну оливи після:
- обкатки мотора (5 перших годин роботи);
- Кожних 30-50 мотогодин (залежить від інтенсивності навантажень, потужності в кВт). Для цього потрібно повністю злити відпрацьовану оливу і залити свіжу.
Види моторних олив
Олива для генератора відрізняється двома головними характеристиками:
- В'язкістю. При високій в'язкості вона не стікає з деталей, залишається надовго. Показник 5, 10 ефективний при низькій температурі, 20-30 при високій.
- Температурний режим. Є спеціальна зимова олива з позначенням W, яка не кристалізується на морозі.
Виділяють такі основні види:
- Мінеральні. Отримана при перегонці нафти. При низькій температурі повітря густіє.
- Синтетичні. Не втрачають своїх властивостей, незалежно, де встановлено генератор, і яка температура при його експлуатації.
- Напівсинтетичні — основа мінеральна, а присадки синтетичні. В'язкість у цій суміші найкраща.
Яку марку оливи заливати в дизель-генератор
Система маркування олив єдина, і маркуються вони, в залежності від типу двигуна, до якого підходять.
- S — для бензинових моторів;
- C — для двигунів, що працюють на дизельному паливі.
Це перша буква маркування, її враховуємо при виборі. Наступні букви позначають якість самої оливи (скільки в ньому присадок, і які вони). Чим далі буква за латинським алфавітом, тим якісніша олива. А-В-С — це низький клас. Ми радимо використовувати марки CD, CE або CF-4.
Однак, слід також уважно вивчити інструкції до свого генератору. Кожен відповідальний виробник завжди вказує, яка марка оливи підходить до цієї техніки, і як часто потрібно робити заміну.