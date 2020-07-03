У Вінниці культурно-історичну спадщину міста зберігатимуть на основі наукового підходу

Наразі Український державний інститут культурної спадщини на замовлення міської ради розробляє історико-архітектурний план міста Вінниці. На його основі вже будуть проводитись дослідження культурного шару, в тому числі й підземель. Вінницький обласний краєзнавчий музей працює над археологічним атласом. А департамент архітектури та містобудування розробить програму археологічних розкопок на наступні 5 років. Про це розповів сьогодні міський голова Сергій Моргунов під час онлайн-брифінгу.

«Моя позиція однозначна: ми повинні зберегти культурно-історичну спадщину у межах нашої громади. Але ми повинні робити це професійно та науково, без популізму. На сьогоднішній день відповідні спеціалісти займаються цим питанням. Минулого року ми запустили процес розробки такого комплексного алгоритму. Зараз Український державний інститут культурної спадщини на замовлення міської ради вже розробляє історико-архітектурний план міста Вінниці. Це фактично стратегія, на основі якої будуть відбуватися усі наступні кроки з дослідження культурного шару - і це стосується не тільки питання підземель, тому що Вінниця належить до списку історичних міст, і тут є багато будівель та в цілому історичних місць, на які потрібно звертати увагу. Розраховуємо, що Міністерство культури затвердить готовий план уже цієї осені», – каже Сергій Моргунов.

Вінницький обласний краєзнавчий музей також працює над археологічним атласом. А департамент архітектури розробить програму археологічних розкопок на наступні 5 років. У бюджеті на підготовку цієї документації передбачили майже 1 млн грн.

«Таким чином ми вийдемо на комплексне розуміння того, де і що потрібно «копати», які об’єкти культурного шару слід досліджувати у першу чергу і який ресурс потрібно закладати у бюджеті, адже це досить не малий ресурс. Одна справа знайти «родзинку» для міста Вінниці, важливу історичну спадщину, в тому числі й під землею, інше - просто старий підвал старої будівлі і вже говорити про те, що це представляє собою якусь цінність і вкладати туди мільйони гривень. Тому ми повинні виважено діяти в цьому напрямку, так, як це робиться у цивілізованих європейських країнах. Але я точно переконаний, що виконання комплексної роботи - це важливий напрямок на майбутнє для посилення привабливості міста Вінниці», – зазначив міський голова.