Ceevo заповнює прогалину в міжнародних платежах для Європи

Новий продукт Ceevo надає європейським торговцям легкий доступ до спрощених платіжних рішень, а також глобальний досвід компанії щодо продажу за кордон

ВАЛЕТТА, МАЛЬТА - Media OutReach - 2 липня 2020 р. - Ceevo сьогодні оголошує про запуск автоматизованого платіжного сервісу по всій Європі, пропонуючи місцевим торговцям швидке та просте рішення щодо автоматичних платежів. Дізнайтеся, як ми можемо допомогти їм скористатися зростаючими можливостями транскордонної електронної комерції на вебсайті www.ceevo.com.

Завдяки глобальному масштабу діяльності та фінансово-технологічній базі компанії, Ceevo обробляє всю складність міжнародних платежів, включаючи безпеку, правила та широкий спектр варіантів оплати, щоб торговці могли зосередитись на зростанні власного бізнесу.

Платіжні виклики транскордонної електронної комерції у Східній Європі

Хоча Східна Європа є одним з найбільш швидко зростаючих ринків електронної комерції на континенті і постійно демонструє зростання на рівні 10,3% у річному обчисленні, торговці регіону все ще не отримують достатніх послуг: багато міжнародних провайдерів ще активно орієнтуються на регіон, і вітчизняні гравці не в змозі надати правильні рішення та послуги для підтримки бізнесу з міжнародними амбіціями.

Рішення Ceevo пристосовані для задоволення конкретних потреб торговців, які прагнуть обробляти платіжні операції в режимі онлайн для своїх клієнтів у країнах ЄС (Європейський Союз) та на міжнародних ринках. Хоча рішення Ceevo доступне для всіх європейських торговців, Ceevo вважає, що східноєвропейські торговці особливо не отримують достатніх послуг і його рішення заповнить прогалину у платежах для цих торговців, які прагнуть розширити бізнес із своїх місцевих ринків.

Нещодавнє опитування дрібних інтернет-ритейлерів у Східній Європі, проведене Ceevo, показало, що двома основними проблемами щодо оплат, які проводяться дрібними інтернет-ритейлерами, є безпека (42%) та управління грошовими потоками (21%), тоді як неприйняті способи оплати (30%) є найчастішою проблемою, з якої стикаються при здійсненні оплати.

Крім того, 32,5% респондентів також заявили, що більшість продажів здійснювались через канали та такі торгові майданчики, як Amazon та eBay. Трійка найбільших проблем, які стосуються цих підприємств при транскордонних платежах - це валютно-платіжні процеси та адаптація до обмінних курсів у режимі реального часу (25%), підтримка клієнтів та обслуговування (24,17%) та узгодження платежів з інших країн (23%). Респонденти також назвали інтеграцію цифрових платежів та виклики, пов'язані з задоволенням споживчих тенденцій, що швидко розвиваються, а також складні регламенти ЄС, перешкодою для вивчення можливостей зростання за межами своїх внутрішніх ринків. Автоматизований платіжний сервіс Ceevo включає в себе найновіші технологічні інструменти для вирішення цих проблем та надає торговцям безпроблемне рішення для участі в цифровій економіці.

Філіп Мейєр, генеральний директор компанії Ceevo, сказав: "Багато дрібних інтернет-ритейлерів неминуче втрачають можливість продавати свої товари та послуги на міжнародному рівні і тому не можуть розширити свій бізнес, якщо вони не в змозі приймати платежі від будь-яких потенційних клієнтів. Реальність для малого бізнесу полягає в тому, що вони турбуються про технологію оплати в той час, коли їм слід зосередитися на управлінні власним бізнесом - те, що, на наш погляд, було дуже важливо вирішити, надаючи зручний для користувачів сервіс, призначений для місцевих мов та швидкої інтеграції".

Ceevo - розширення можливостей бізнесу приймати практично будь-який вид оплати з будь-якого місця

Ceevo розробило власні платіжні рішення, щоб безпосередньо вирішити проблеми, з якими стикається цей бізнес. Компанія пропонує швидку та автоматизовану підтримку самообслуговування без додаткових накладних витрат, що включає публічну документацію та розділ підтримки клієнтів, щоб допомогти торговцям вирішити проблеми з оплатою. Ceevo також пропонує інтуїтивно зрозумілі інформаційні панелі для полегшеного керування багатьма каналами, що дозволяє вашому бізнесу працювати швидше.

Філіп Мейєр далі прокоментував: "Завдяки платежам Ceevo ми хочемо розширити можливості торговців продавати всім потенційним клієнтам на ринках ЄС та за його межами. Ми хочемо бути чемпіоном для малого бізнесу та дати йому змогу, за допомогою наших сервісів, зосередитися на речах, які мають значення, замість заплутаного світу платежів. Наші рішення допоможуть клієнтам простіше приймати платежі від будь-кого, у будь-якій валюті, з будь-якої точки світу, не потребуючи юридичних чи технічних знань. Ми сподіваємось на партнерство з більшою кількістю торговців, ніж будь-коли раніше, і підтримуємо наступну хвилю бізнесу, що сприяє зростанню в Європі та в усьому світі".

Ceevo - це новий продукт, представлений групою Ceevo, раніше відомою як Net1's International Payment Group, до складу якої входять Transact24 та MasterPayment. Група Ceevo - провідний міжнародний постачальник платіжних послуг, що пропонує обробку платежів, придбання кредитних та дебетових карток, безпеку транзакцій та відповідність нормативним вимогам. Вона є дочірньою компанією Net1 UEPS Technologies Inc (NasdaqGS: UEPS, JSE: NT1), міжнародного постачальника рішень у галузі фінансових технологій, зареєстрованого на біржі NASDAQ.

Про Ceevo

Група Ceevo спеціалізується на міжнародних платіжних рішеннях, які дозволяють підприємствам приймати майже будь-який вид оплати з будь-якої точки світу.

Група Ceevo складається з таких структур (які всі є частиною торгової марки "Ceevo"): Ceevo Financial Services (Malta) Limited; Ceevo Blockchain Ventures Limited; Transact24 Limited; Transact24 (UK) Limited; Transact24 LLC, а також Masterpayment GmbH та дочірні компанії (Summit Payment Services AG та Masterpayment Limited). Компанія Ceevo Financial Services (Malta) Limited (реєстраційний номер: C36102) уповноважена та підконтрольна Управлінню фінансових послуг Мальти (MFSA), а компанія Transact24 (UK) Limited уповноважена та підконтрольна Управлінню фінансової поведінки (FCA) Великої Британії (довідковий номер в реєстрі: 900538). Ceevo підтримується досвідом та технологіями своєї материнської компанії Net1 UEPS Technologies Inc. (NasdaqGS: UEPS, JSE: NT1). Для отримання додаткової інформації відвідайте вебсайт www.ceevo.com

