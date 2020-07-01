На Вінниччині прискорять «запуск» кардіовідділення Могилів-Подільської ОЛІЛ

Голова обласної державної адміністрації Сергій Борзов побував у Могилів-Подільському районі, де відвідав відділення гемодіалізу Могилів-Подільської ОЛІЛ та будівництво кардіовідділення.

В жовтні 2018 року на базі Могилів-Подільської ОЛІЛ було відкрито відділення амбулаторного гемодіалізу ВОКЛ ім. М.І. Пирогова. Відтоді пацієнтам, які потребують проведення процедури ниркозамісної терапії, не потрібно тричі на тиждень їздити до Вінниці. Могилів-Подільське відділення гемодіалізу приймає хворих з нирковою недостатністю не лише з міста Могилева-Подільського, а й Могилів-Подільського, Чернівецького, Ямпільського районів Вінницької області.

«Для пацієнтів з нирковою недостатністю дуже важливо, що відділення гемодіалізу недалеко від місця проживання. Це полегшує їх боротьбу з хворобою», - відзначив Сергій Борзов.

Голова Вінницької ОДА поцікавився думкою самих пацієнтів, які проходять лікування, та їхніми потребами. Люди попросили його посприяти у придбанні телевізорів, аби під час 4-ри годинного курсу гемодіалізу «не дивитись в стелю». Реакція очільника Вінниччини була миттєвою: не минуло і півгодини, як в кожній палаті запрацювало телевізійне мовлення.

Очільник області в Могилеві-Подільському оглянув і будівництво кардіологічного відділення ОЛІЛ, яке триває два роки.З державного бюджету на роботи для реконструкції відділення було виділено 10 млн грн., з місцевих бюджетів - 10,4 млн. В 2018 році лікарня навіть отримала інтервенційну ангіографічну систему Infinix-i Core+INFX-8000V (Infinix VF-i/SP) /G3, за допомогою якої можна проводити малі оперативні втручання на судинах серця. Але обладнання досі не запустили, бо ремонт приміщення не завершений і немає меблів.

Для завершення основних робіт, які дадуть можливість експлуатувати ангіограф, необхідно як мінімум 990,00 тис. грн.

«Так не повинно бути. Використано колосальний ресурс, є унікальне обладнання, але це все не працює на користь людям, бо не завершили ремонт. Обладнання не повинно простоювати. Щоб кардіовідділення нарешті почало працювати, необхідно зробити систему вентиляції та закупити меблі. Тому я сприятиму аби якнайшвидше виділили 1 мільйон гривень на завершення зазначених робіт та закупівлі», - зазначив керівник ОДА.

Сергій Борзов також повідомив, що планує домовитись з фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова про налагодження роботи кардіовідділення Могилів-Подільської ОЛІЛ.