Голова ОДА пообіцяв допомогти Могилеву-Подільському позбутися трафіку транзитних хур

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у вівторок відвідав міжнародний пункт пропуску «Могилів-Подільський- Отач». Очільника області найперше цікавило, чому досі не вирішено проблему розвантаження Могилева-Подільського від великогабаритних автівок?

«Вже як три місяці місто чекає на рішення митниці, неодноразово збирали виїзні наради, - поскаржився голові ОДА міський голова Петро Бровко.- А віз і нині там. Щодень ( в докарантинний період) державний кордон перетинало близько тисячі важких автомобілів, які перевозять, в тому числі і отрутохімікати. І всі вони рухаються центром міста, «вбиваючи» шляхове покриття та завдаючи шкоди здоров’ю могилівчан. Нам ніяк не вдається зрушити проблему з місця».

Пропозиція міської влади полягає в прокладанні додаткової смуги на ділянці в'їзду в Україну (попри пункт пропуску, в об’їзд центральної частини міста). А це потребує перенесення огорожі пункту пропуску на 3,25 м та, відповідно, дозволу на те Держмитслужби.

«Це дуже важливо для міста, - зауважив Сергій Борзов.- Не бачу для цього перешкод, потрібно лише погодження. На першому місці має бути здоров'я містян та екологія міста. Як це забезпечити, якщо сьогодні великогабаритні авто рухаються через саме місто, подекуди на відстані півметра від будинків? Тому ми маємо в найближчий час провести спільну нараду з усіма службами. Все у нас вийде, якщо всі будуть зацікавлені та рухатись в напрямку вирішення проблеми. Це як в годиннику:аби працював веcь механізм, мають чітко працювати всі його деталі. Ось тоді у нас все вийде!».

Голова ОДА пообіцяв в найближчий час особисто порушити питання перед Прем'єр-міністром України та допомогти місту розв'язати наболілу проблему.