CIMA шукає завтрашніх лідерів бізнесу в Європі

Привілейований Інститут Управлінських Бухгалтерів (CIMA) офіційно запустив Конкурс перспективних лідерів CGMA 2020 (CGMA Emerging Leaders Competition 2020). Цей щорічний бізнес-конкурс заохочує студентів університетів до занурення у сучасний діловий світ, до проявлення талантів та отримання кращого розуміння і навичок, які їм потрібні для розбудови успішної кар’єри у бізнесі та фінансах.

Конкурс перспективних лідерів CGMA (CGMA Emerging Leaders Competition) у 2020 році проводиться в Європі вперше. Майже 30 університетів з 10 країн (Польща, Україна, Болгарія, Румунія, Чехія, Словаччина, Грузія, Казахстан, Азербайджан та Росія) та понад 100 команд візьмуть участь у цьогорічному змаганні.

Конкурс перспективних лідерів CGMA 2020 організовується у партнерстві з UBS (стратегічний партнер) та Kaplan (партнерська організація), які поділяють бачення CIMA щодо розвитку та виховання молодих талантів в усьому світі. Медіа-партнери, які нададуть свою підтримку у проведенні конкурсу, включають в себе: веб-портал «Kariera w Finansach» та журнал «Eurostudent».

Якуб Бейнарович, регіональний директор CIMA в Європі з цього приводу заявив: «Дані свідчать, що найбільші роботодавці, при прийомі на роботу, виходять не лише з їхньої офіційної кваліфікації та технічних навичок. Тепер вони також шукають таких навичок та компетенцій, як, наприклад, критичне мислення, навички прийняття рішень, гнучкість чи комерційна обізнаність. Словом, навички, які додадуть їхнім організаціям довгострокової цінності.

Ми хочемо, щоб студенти відчули на собі відповідальність, коли доля глобальної компанії залежить від розчерку їхнього підпису. Беручи участь у конкурсі, вони дізнаються, що означає приймати рішення у бізнес-середовищі, коли йдеться про мільйонні суми: звикати до процесів, відповідати на запитання та знаходити життєздатні бізнес-стратегії — все, це на власні очі».

Конкурс розділений на три тури, а також включає вікторину:

Перший тур: 7-11 вересня 2020 року

Вікторина CIMA: 18 вересня 2020 року

Другий тур: перший тиждень жовтня 2020 року

Заключний раунд: кінець жовтня або початок листопада 2020 року

Заключний раунд відбудеться наживо у Варшаві (Польща) серед трьох найкращих команд перспективних лідерів. Одна з команд буде оголошена чемпіоном серед перспективних лідерів CGMA (CGMA Emerging Leaders Champion). Призи командам-переможцям будуть присуджуватися на різних етапах змагання. Вони включають, наприклад, стажування та пропозиції щодо роботи, сертифікати участі, доступ до онлайн-курсів та електронні гаджети загальною вартістю 5000 доларів США.