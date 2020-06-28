У світі вже понад 10 мільйонів хворих на COVID-19
Укрінформ
Станом на ранок 28 червня загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 10 086 926.
Про це повідомляє Worldometers.
Жертвами пандемії коронавірусу стали 501 393 особи, одужали - 5 464 271.
Лідерами за кількістю випадків залишаються США - 2 596 537, Бразилія - 1 315 941 та РФ – 627 646.
Найбільша кількість летальних випадків зафіксована у США – 128 152, Бразилії – 57 103 та Великій Британії - 43 514.
За останню добу кількість хворих зросла на 176 568 осіб, померли – 4 547 осіб.