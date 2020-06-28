У світі вже понад 10 мільйонів хворих на COVID-19

У світі вже понад 10 мільйонів хворих на COVID-19

Укрінформ
Станом на ранок 28 червня загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 10 086 926.

Про це повідомляє Worldometers.

Жертвами пандемії коронавірусу стали 501 393 особи, одужали - 5 464 271.

Лідерами за кількістю випадків залишаються США - 2 596 537, Бразилія - 1 315 941 та РФ – 627 646.

Найбільша кількість летальних випадків зафіксована у США – 128 152, Бразилії – 57 103 та Великій Британії - 43 514.

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За останню добу кількість хворих зросла на 176 568 осіб, померли – 4 547 осіб.

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