Голова Вінницької ОДА: «Ми зможемо навести лад у сфері пасажирських перевезень в області»

За ініціативи голови обласної державної адміністрації Сергія Борзова у вівторок відбулась нарада за участю перевізників Вінниччини, представників правоохоронних та контролюючих органів. Основні питання, які розглядались на нараді стосувались безпеки під час здійснення перевезень пасажирів, захисту чесного бізнесу у галузі пасажирських перевезень та боротьба з нелегальними перевізниками на території області.

У зв’язку з введенням у державі карантинних заходів, спричинених поширенням коронавірусу в державі, Вінниччина не стала винятком: понад два місяці були припинені міжміські та міжобласні транспорті перевезення пасажирів. Ці обставини стали підґрунтям для активізації на маршрутах області нелегальних перевізників.

Озвучуючи існуючу проблему, голова ГО «Вінницького обласного об’єднання перевізників» Сергій Кривешко зазначив, що із введенням карантину та обмежень транспортних перевезень, перевізники області зазнали значних збитків. На даний час ситуація підходить до критичної межі, адже через перевізників-нелегалів рейсові автобуси залишаються без пасажирів, водії не виходять на роботу, автобуси простоюють.

«Це призведе до того, що тисячі водіїв залишиться без роботи, бюджет недоотримає податків і легальний бізнес у галузі перевізників не зможе розвиватись. Найголовніше – нелегали не дотримаються правил та вимог безпечного перевезення, а це і страховка пасажирів, і відповідна кваліфікація водія, і належний технічний стан транспортного засобу», - сказав Кривешко.

Також своє невдоволення перевізники області висловили стосовно неналежного виконання обов’язків працівниками управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області щодо боротьби та протидії незаконним перевезенням.

Керівник даної структури Олексій Соколовський прокоментував, що працівники управління діють відповідно затверджених інструкцій.

Заслухавши усі сторони, Сергій Борзов дав доручення відповідним контролюючим органам провести службове розслідування стосовно виконання обов’язків працівниками управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області та дати їм правову оцінку: «Коли сьогодні представник перевізника говорить, що до обласного центру щодня курсує 400 нелегальних маршрутів, а представник Укртрансбезпеки у Вінницькій області каже, що за рік склали 100 протоколів за нелегальні перевезення пасажирів, то у всіх виникає, питання, чим займається служба?», - наголосив голова ОДА.

Також очільник області зауважив: «Я прошу і перевізників, і правоохоронні, і контролюючі органи все ж таки знайти спільну мову і працювати далі. Ми, як представники держави, повинні піклуватися перш за все, про безпеку пасажирських перевезень, розвиток легального бізнесу. Пропоную до числа вже існуючої міжвідомчої робочої групи з питань боротьби з нелегальними перевезеннями включити представників усіх існуючих громадських організацій перевізників в області і відпрацювати алгоритм подальшої роботи».

Також голова ОДА звернувся до мешканців області, аби вони користувались послугами легальних перевізників, адже перш за все, це безпека пасажирів.

Підсумовуючи засідання Сергій Борзов наголосив: «Ми знайдемо спільну мову і впевнений, що зможемо навести лад у сфері пасажирських перевезень області».