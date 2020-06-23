Міський голова Вінниці: «Важливо надавати якісну медичну послугу на першому етапі»

Сьогодні, 23 червня, Вінницький міський голова Сергій Моргунов відвідав амбулаторію загальної практики сімейної медицини №3 ЦПМСД №3. У квітні амбулаторія переїхала у нове просторе приміщення – це мікрорайон Пирогове. У медичному закладі обслуговують біля 9 тисяч мешканців мікрорайону.

Раніше амбулаторія розташовувалося у невеликому приміщенні на базі насіннєвої станції кормових культур. Тепер колектив має просторе приміщення, яке орендує міська рада для медичного закладу. Тут розміщені зона реєстратури, три кабінети прийому педіатра та сімейних лікарів, кабінет попереднього огляду, маніпуляційна та санітарно-технічне приміщення. У медичному закладі працює п’ять сімейних лікарів та п’ять медичних сестер.

«Наше попереднє приміщення було занадто мале по площі. Там приймали чотири лікарі, і для відвідувачів було досить тісно. Тому нам дуже потрібно було розширювати амбулаторію, щоб кожний лікар мав свій кабінет. Ми обслуговуємо близько 9000 вінничан, щодня на кожного лікаря припадає до 10 пацієнтів. В майбутньому ми плануємо розширювати штат і брати ще одного лікаря та медсестру», - розповіла завідувачка амбулаторією загальної практики сімейної медицини №3 Юлія Загнибіда.

Також завідувачка амбулаторії зазначила, що в медичному закладі впровадили ноу-хау – долікарський прийом.

«Медична сестра перед тим, як пацієнт заходить до лікаря, його оглядає в окремому кабінеті. Вона вимірює зріст, масу тіла, окружність талії, дивиться, чи є ознаки ожиріння по індексу чи немає. Якщо потрібно, вимірюється цукор крові та холестерин, а також проводимо запис електрокардіограми. Всі дані медична сестра вносить в огляд, після чого його вже лікар редагує і вносить свої рекомендації», - додала Юлія Загнибіда.

Під час візиту до АЗПСМ №3 міський голова Сергій Моргунов нагадав, що реформу первинної ланки у Вінниці розпочали ще її до початку на державному рівні. З 2010 року, коли міським головою був Володимир Гройсман, у місті почали процес переформатування саме первинної ланки охорони здоров’я.

«Для нас важливо надавати якісну медичну послугу на першому етапі. Я вважаю, що завдяки тій системній роботі, яка проведена була нашою командою, маємо на сьогоднішній день той результат, що Вінниця найбільше підписала декларацій із пацієнтами, якщо брати статистику по Україні. Ми дійсно, навіть на прикладі цієї амбулаторії, створюємо належні умови для роботи медичного персоналу і комфортні умови для пацієнтів. Ми чітко розуміємо, що кількість цих амбулаторій недостатня, тому що є віддалені мікрорайони, де бажано було би створювати відповідні комфортні умови. Ми над цим працюємо, це непростий процес, адже не завжди у власності територіальної громади є необхідне приміщення, також і обмежені фінансові можливості. Але цей напрямок для нас пріоритетний, тому що первинна медицина має бути доступною. У моєї родини є сімейний лікар уже років з 15. Важливо, коли ти маєш лікаря, якому ти можеш в будь-який момент подзвонити і отримати фахову консультацію», - сказав міський голова Сергій Моргунов.

Очільник міста поспілкувався із працівниками амбулаторії, поцікавився забезпеченістю засобами індивідуального захисту та необхідними витратними матеріалами. Медики запевнили, що для роботи мають усе необхідне. А також зазначили, що приймають пацієнтів не тільки в амбулаторії, а й надають консультації в телефонному режимі.

Варто зазначити, що один з блоків антикризової програми С. Моргунова «Вінничани важливіші» спрямований саме на підтримку сфери охорони здоров’я. Він передбачає створення резерву засобів захисту і медикаментів, а також необхідного обладнання, яке, в тому числі, буде спрямовуватись для ЦПМСД.