Голова ОДА пообіцяв медикам вінницької «швидкої» покращення умов роботи

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов відвідав перше відділення екстреної медичної допомоги і пообіцяв медикам «швидкої» покращення умов.

Після того, як медики екстреної допомоги Вінниці повідомили про неналежні умови роботи, велику кількість захворілих на коронавірус і надіслали у ЗМІ фото приміщення, де працюють, голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов відвідав перше відділення екстреної медичної допомоги і пообіцяв медикам «швидкої» покращення умов.

Як поінформував заступник директора КНП «Територіальне медичне об'єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» Анатолій Пірникоза, приміщення побудоване у 1977 році. З 1991 році тут розміщується перше відділення швидкої допомоги.

“Протягом зазначеного часу проводились лише поточні ремонти, адже приміщення знаходиться в оренді і є комунальною власністю Вінницької міської ради. Зараз приміщення потребує капітального ремонту», - наголосив Пірникоза.

Про ситуацію щодо ремонту приміщення керівник профільного Департаменту Людмила Грабович проінформувала голову ОДА, що фахівці прораховували вартість даного капітального ремонту і виходить чимала сума. Та і кошти виділити на ремонт область не може, бо будівля на балансі міста. За її словами, найбільше за геолокацією підходить приміщення на вул. Генерала Арабея.

«Ми там були минулого літа, дивились. Там триповерхове приміщення з цокольним поверхом, є гаражі. Ми пішли в комунальне майно міста, нам сказали, що його віддали ТОВ ЖЕО», - каже Грабович.

«Минулого літа ще не було пандемії коронавірусу. Зараз ситуація складна, і ми бачимо, які виклики. Наші медики страждають від цих умов. Нам потрібно виходити з того що є. Якщо лікарі кажуть, що підходить будівля на Генерала Арабея, то будемо просити міську владу, щоб відреагувала позитивно. Адже зараз медики - на першому плані», - сказав Борзов.

За словами завідувача І-го відділення ЕМД Володимира Лисака, на дане відділення найбільше навантаження по виїздах: «Тут розміщується 14 машин, працює 222 людини». Він також підтвердив, що 74 медики хворіють на коронавірус, з них 50 – на самоізоляції, 24 – на стаціонарному лікуванні.