Вінницька облрада на час карантину змінила розпорядок роботи

На період карантину змінено розпорядок роботи Вінницької обласної Ради та її виконавчого аппарату.

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500, з урахуванням протоколу Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 19 червня 2020 року № 43, встановлюється з 22 червня 2020 року на період дії карантину такий розпорядок роботи обласної Ради та її виконавчого апарату: понеділок – четвер з 8:00 до 17:00 години, п’ятниця - з 8:00 до 15:45 години, перерва на обід з 12:00 до 12:45 години.

Рекомендовано керівникам підприємств, установ організацій – об’єктів спільної територіальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області внести зміни до розпорядку роботи очолюваних ними підприємств, установ та організацій.