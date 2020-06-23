Вінницька облрада на час карантину змінила розпорядок роботи

Вінницька облрада на час карантину змінила розпорядок роботи

Укрінформ

На період карантину змінено розпорядок роботи Вінницької обласної Ради та її виконавчого аппарату.

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» із змінами, внесеними постановою  Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500, з урахуванням протоколу Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 19 червня 2020 року № 43, встановлюється з 22 червня 2020 року на період дії карантину такий розпорядок роботи обласної Ради та її виконавчого апарату: понеділок – четвер  з 8:00 до 17:00 години, п’ятниця - з 8:00 до 15:45 години, перерва на обід з 12:00 до 12:45 години.

Рекомендовано керівникам  підприємств, установ організацій – об’єктів спільної територіальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області внести зміни до розпорядку роботи очолюваних ними підприємств, установ та організацій.

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