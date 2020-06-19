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п’ятниця, 19 червня 2020, 13:58
Київські пляжі відкрили для купання
19.06.2020 13:30
Укрінформ
Київські пляжі відкрили для купання
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Крим
Спорт
Діаcпора
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