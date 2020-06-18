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четвер, 18 червня 2020, 19:32
Закарпаття "закривають" на карантин
18.06.2020 18:01
Укрінформ
Закарпаття "закривають" на карантин
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Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
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